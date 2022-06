Starfield: ecco il gameplay trailer dell’imponente RPG fantascientifico

Starfield, dopo il posticipo della data di lancio avvenuto qualche settimana fa, si è finalmente palesato ai tanti gamer appassionati delle opere precedenti di Bethesda Game Studios, come i vari capitoli di The Elder Scrolls che si sono succeduti.

Nel trailer, presentato da Todd Howard in persona, abbiamo potuto osservare le meccaniche di gameplay, tipiche degli sparatutto in prima persona e dei giochi di ruolo. Il filmato ci trasporta sul pianeta Kreet, durante l’anno solare 2330. Oltre a sessioni sparatutto, il protagonista si è cimentato in un minimo di esplorazione, in modo da poter raccogliere armi e potenziamenti vari.

Il trailer di Starfield si è poi concentrato sul fronte della narrazione, in cui abbiamo potuto fare la conoscenza di qualche NPC con cui faremo quattro chiacchiere durante la tanto attesa avventura sci-fi. Non solo, il video ha poi approfondito le opzioni di personalizzazione del proprio personaggio, sia per quanto riguarda l’editor (e quindi l’estetica), sia per quanto concerne la personalità.

Per quanto riguarda la finestra di lancio, non sono state fornite ulteriori informazioni. Starfield, quindi, è attualmente atteso per i primi sei mesi del 2023, quando approderà su Xbox Series X/S e PC.