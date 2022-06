Dai creatori di Frostpunk e This War of Mine, The Alters è stato annunciato ufficialmente questa sera durante l’evento PC Gaming Show 2022.

Il titolo di 11 bit Studios sarà un’avventura narrativa ambientata in un setting fantascientifico, in cui un uomo sarà costretto a creare dei cloni di sé stesso, così da sopravvivere alla solitudine in un pianeta deserto. In attesa di saperne di più nei riguardi della data di uscita, noi vi rimandiamo al trailer d’annuncio che troverete di seguito.