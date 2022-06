PC Gaming Show: ecco cosa è stato mostrato [in aggiornamento]

Si è concluso il PC Gaming Show, vetrina per tanti sviluppatori portata da PC Gamer, condotta da Sean “Day9” Plott e Mica Burton. Questi i titolo mostrati [in aggiornamento]

Il primo gioco ad essere mostrato è Soulstice, dell’italiana Forge Reply e pubblicato da Modus Games, che annuncia la data d’uscita per il 20 settembre. Poi è il turno di Rotwood, nuovo titolo in sviluppo da Klei (quelli di Don’t Starve).

The Invincible, titolo ad ambientazione fantascentifica, si prende una buona fetta dello show, mostrandosi nel suo primo gamepaly. Il gioco, di Stardew Industries e 11 bit studios, arriverà nel 2023 su PC, PlayStation e Xbox.

Endless Dungeon si mostra con un nuovo filmato, dopodiché un filmato su F1 Manager spiega nel dettaglio le varie modalità del gestionale sulla Formula 1. Per l’arrivo dell’espansione Tenosian Invasion, viene fatto vedere il trailer di Chivalry 2. E’ poi il turno di Decceive Inc. un multiplayer con le spie.

Dopo Flintlock, già visto all’Xbox & Bethesda Games Showcase, è il turno di The Alters, titolo annunciato la scorsa settimana da 11 bit studios, che si mostra nel suo primo trailer cinematografico.

Outriders si mostra ancora con il video della nuova espansione in arrivo, dopodiché torna a farsi vedere anche Potion Craft. La stagione 4 di Animal Royale arriva il 28 giugno. Lo strategico sul Kung fu Nitro Kid ha una demo disponibile su Steam, e viene mostrata la prossima espansione di Killing Floor, Tidal Terror.

Parte dedicata agli sviluppatori di Bohemia Interactive, che hanno parlato di Arma 4 e Arma Reforged. Dopodiché sezione dedicata a Shiro Games e Shiro Unlimited, con Dune: Spice Wars, Wartales, Abyssal e l’horror Decarnation, in arrivo nel 2023.

TinyBuild mostra il suo I am Future, già visto al Guerrilla Collective, poi viene fatto vedere lo strategico Great House of Claderia, e viene dato un nuovo sguardo a Jurassic World Evolution 2. E poi il turno del remake di System Shock di Nightdive Studio, nel suo gameplay trailer e con tanto di intervista a Warren Spector.

Lo sci-fi Falling Frontier precede Super People, che viene mostrato nuovamente dopo il Summer Game Fest, viene fatto vedere una world premier di Immortality, titolo live action di Sam Barlow, creatore di Her Story: sarà disponibile dal 26 luglio, su Game Pass, Steam e GOG.

Il mondo cyberpunk di Nivalis precede invece l’annuncio di Demon School, RPG di Ysbryd Games e Necrosoft.

Dopo essersi presentato allo show Xbox e Bethesda, Scorn spunta anche qui al PC Gaming show. Un omaggio a Goldeneye, con Agent 64 Spies Never Die, dopodiché, breve intervista a Katy Johansen, attrice che presta la voce alla protagonista di Deliver Us Mars. Gli sviluppatori di Stormgate si prendono una buona parte dello show, parlando del loro gioco, che sarà free-to-play.

Frozen Flame anticipa Laysara Summit Kingdom, gestionale tra le vette delle montagne.

Annunciato lo scorso anno, Victoria 3 di Paradox Interactive si mostra con un filmato tra il gameplay e i diversi artwork: arriverà nel corso di questo 2022. Come le passate edizioni, divertente siparietto da parte di New Blood, che mostra 5 titoli in sviluppo, tra cui il nuovo gioco in arrivo il 16 agosto, Gloomwood.

La parte finale è tutta dedicata ad un gameplay trailer esteso di della mod di Half-Life Alyx, Levitation fatta dai modders FMPONE e Corey Laddo.

Qui sotto potete vedere la live completa del PC Gaming Show.