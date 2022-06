The Invincible è un titolo davvero particolare che è stato annunciato molto tempo fa, e soltanto oggi è tornato in un trailer durante il PC Games Show.

In questo gameplay trailer vediamo la nostra protagonista in un viaggio durante un vasto deserto, e abbiamo un assaggio della prospettiva in prima persona, con robot malfunzionanti e altri non molto gentili.

The Invincible arriverà quest’anno, e i ragazzi di Starward Industries l’hanno promesso.