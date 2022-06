Victoria 3 non è scomparso, e i ragazzi di Paradox Development Studio hanno promesso che il suo arrivo sarebbe arrivato quest’anno. Ebbene, che cosa ne pensate se vi diciamo che durante il PC Games Show è stato mostrato in un gameplay trailer?

Il gioco si prospetta esattamente come i precedenti ma con modi ancora più grandi per espandere il vostro dominio. Non vediamo l’ora di provare Victoria 3 quando uscirà su Steam quest’anno.