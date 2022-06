FIFA 22: disponibili i nuovi kit realizzati in collaborazione con Adidas

EA SPORTS annuncia che per FIFA 22 è stato reso disponibile il nuovo kit realizzato in collaborazione con Adidas. Il pacchetto sarà disponibile nelle modalità FUT (FIFA Ultimate Team) e VOLTA Football. In FUT il kit si sblocca completando gli obbiettivi Milestone mentre in VOLTA Football tramite la Progressione Stagionale.

I pezzi sbloccabili della collezione includono una maglietta, una tuta, una felpa con cappuccio e scarpe da ginnastica Ultraboost in VOLTA Football. In FUT a una serie di kit luminosi, vivaci e audaci oltre ad alcuni pezzi appositamente progettati per l’acquisizione di stadi nel gioco durante il mese di giugno. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

FIFA 22 rende il gioco ancora più realistico, con migliorie sostanziali al gameplay e tutta una serie di innovazioni in ogni modalità. Divertitevi con il gioco più bello del mondo con più di 17.000 giocatori, oltre 700 squadre in più di 90 stadi e oltre 30 campionati di tutto il mondo.

Caratteristiche

Modalità Carriera : vivete i vostri sogni da allenatore e giocatore in FIFA 22. Create il vostro club di FIFA, realizza le tue divise, personalizza lo stadio e scegliete se competere con le più forti o scalare le classifiche partendo dalle divisioni minori, guidando il tuo club alla gloria.

: vivete i vostri sogni da allenatore e giocatore in FIFA 22. Create il vostro club di FIFA, realizza le tue divise, personalizza lo stadio e scegliete se competere con le più forti o scalare le classifiche partendo dalle divisioni minori, guidando il tuo club alla gloria. VOLTA Football : create un giocatore, personalizzatelo ed esprimete il vostro stile nelle strade o con la tua rosa nei campetti di tutto il mondo. Sfruttate il gameplay rinnovato, partecipate a eventi unici.

: create un giocatore, personalizzatelo ed esprimete il vostro stile nelle strade o con la tua rosa nei campetti di tutto il mondo. Sfruttate il gameplay rinnovato, partecipate a eventi unici. FIFA Ultimate Team (FUT): Create la squadra dei vostri sogni con migliaia di giocatori da tutto il mondo, personalizzate e rendete unico il vostro club dentro e fuori dal campo con divise, stemmi e un intero Stadio FUT. Guidate la squadra in partite contro l’I.A. o altri utenti della community di FUT.

FIFA 22 è disponibile per Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Nintendo Switch, Google Stadia e PC tramite Origin e Steam.