Soulstice: dopo la data di uscita in arrivo anche la demo

Modus Games ha mostrato ieri, durante il PC Gaming Show, uno spettacolare trailer di presentazione del gioco per Soulstice, svelando anche la data di uscita del titolo prevista per il prossimo 20 settembre per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Dopo la rivelazione di ieri la casa sviluppatrice di videogame, ha anche reso noto che sarà disponibile una demo gratuita per PC ad agosto tramite Steam.

La demo permetterà ai giocatori di avere un primo assaggio del titolo e sul suo stile di gioco e di combattimento basato sulle armi di Briar e i poteri ultraterreni di Lute. Il videogame, infatti, ha premesse davvero interessanti; Soulstice è incentrato sulla storia di due sorelle e sul loro legame indissolubile. Dovranno affrontare numerose sfide durante il loro viaggio attraverso la sacra città di Ilden. Briar e Lute rinascono come Chimere e sono le uniche creature in grado di opporsi al potere devastante degli Spettri; il giocatore dovrà padroneggiare i loro sistemi di combattimento fortemente incentrati su combo fatali ed una moltitudine di armi al fine di riuscire a completare la missione.

Tra l’altro è anche già disponibile il pre-order della Deluxe Edition fisica, la quale include un ricco artbook digitale, la colonna sonora in digitale e l’item pack Ashen Blade; è possibile pre ordinare la propria copia presso i principali rivenditori in tutto il mondo, oppure online su store.maximumgames.com.

Insomma le premesse per un gioco immersivo e coinvolgente ci sono davvero tutte, il titolo uscirà il prossimo settembre; ma grazie a questa demo avremo modo di provare le dinamiche qualche tempo prima e valutarne ulteriormente l’acquisto. Non ci resta che aspettare ulteriori novità. Di seguito vi lasciamo con la foto della Deluxe Edition fisica.