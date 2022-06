Wanted Dead: svelati i requisiti di sistema

Wanted Dead è stato mostrato attraverso un trailer durante il Summer Game Fest; tramite l’apertura della pagina Steam dedica al titolo si riesce ad avere una panoramica abbastanza dettagliata sui requisiti di sistema necessari per lo slasher/sparatutto ibrido in arrivo da Soleil Ltd e 110 Industries. Eccoveli di seguito:

Requisiti minimi

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Windows 10 64 bit, Windows 11 64 bit

Processore: Intel i5-2500k

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GTX760

DirectX: versione 12

Memoria: 40 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: è richiesto il livello di funzionalità DirectX 11_1

Requisiti consigliati

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Windows 10 64 bit, Windows 11 64 bit

Processore: Intel i5-6600k

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GTX1060 (6 GB)

DirectX: versione 12

Memoria: 40 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: è richiesto il livello di funzionalità DirectX 11_

Ciò che si nota subito ad una prima occhiata è che nonostante il comparto visivo impressionante mostrato nel trailer, Wanted Dead non ” pretende” molto a livello di prestazioni hardware; questo perché il titolo sarà molto più orientato verso l’azione ed è quindi lecito pensare che le prestazioni si concentreranno sulle ” azioni” e non sulle immagini. La dimensione totale del gioco si aggira intorno ai 40 GB. Vi ricordiamo che il titolo è atteso l’ultimo trimestre dell’anno corrente su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.