Chivalry 2: disponibile l’aggiornamento Tenosian Invasion

Chivalry 2 è il miglior simulatore di omicidi medievali multiplayer sul mercato e ha appena ottenuto il suo più grande aggiornamento, raggiungendo l’ambizioso obiettivo che lo sviluppatore Torn Banner Studios si era prefissato raddoppiando la quantità di contenuti disponibili al lancio tramite aggiornamenti gratuiti.

Il nuovo aggiornamento Tenosian Invasion, aggiunge nuove mappe, una nuova fazione, chiamata i Tenosian e il combattimento a cavallo. Questo aggiornamento è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Di seguito le novità dell’aggiornamento Tenosian Invasion:

Tenosian Invasion e introduce una nuova fazione giocabile (i Tenosian)

Aggiunta di quattro nuove mappe

Introduzione del combattimento a cavallo

Di seguito trovate una panoramica tramite la pagina ufficiale di Steam:

Ritornate sul campo di battaglia medievale definitivo. Chivalry 2 è uno slasher multi giocatore in prima persona ispirato alle battaglie medievali cinematografiche. I giocatori potranno vivere i momenti più iconici di quest’era, dagli scontri con le spade alle piogge di frecce infuocate, passando per gli assedi dei castelli e tanto altro ancora.

Caratteristiche

Cross play : scendete sul campo di battaglia grazie al cross-play disponibile su tutte le piattaforme.

: scendete sul campo di battaglia grazie al cross-play disponibile su tutte le piattaforme. Battaglie mozzafiato : buttatevi a capofitto in battaglie mozzafiato da 64 giocatori ispirate ad epici film d’azione medievali.

: buttatevi a capofitto in battaglie mozzafiato da 64 giocatori ispirate ad epici film d’azione medievali. Vivete un’esperienza unica : vivete l’esperienza di conflitti su larga scala ambientati nel medioevo, con tornei e assedi dei castelli.

: vivete l’esperienza di conflitti su larga scala ambientati nel medioevo, con tornei e assedi dei castelli. Personalizzate i vostri personaggi: scegliete il vostro stile di gioco tra 4 classi e 12 sottoclassi diverse, ognuna con le sue armi e abilità uniche.

Chivalry 2 è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.