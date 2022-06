Infinity Ward: indizi rivelano un possibile progetto in cantiere

Nelle ultime ore, in rete, circola un rumors che vuole Infinity Ward al lavoro su un nuovissimo progetto non ancora svelato. Il chiacchiericcio parte da un elenco di lavoro pubblicato dalla filiale polacca, il quale indica chiaramente che l‘azienda è alla ricerca di un regista narrativo in grado di :

fornire la migliore narrativa e cinematica vissuta in un gioco di ruolo open world



Importante sottolineare che l’annuncio di lavoro in questione specifica che si tratta di un progetto AAA non ancora svelato. Con questi indizi alla mano è facile quindi pensare che possa realmente trattarsi di qualcosa di grosso. Ovviamente sorgono spontanee domande e curiosità in merito in quanto non si sa nulla su cosa possa trattarsi effettivamente, potrebbe essere sia una nuova IP che un ulteriore progetto costola dell’universo di Call Of Duty. Purtroppo per saperne di più non ci resta che aspettare ulteriori ed eventuali aggiornamenti ufficiali direttamente dalla casa produttrice. Nel frattempo lo sapevate che è possibile dare uno sguardo ai requisiti di sistema per Wanted Dead?