Kojima Productions continuerà la sua collaborazione con Sony

Durante l’evento di Xbox e Bethesda Games Show 2022 del 12 giugno Hideo Kojima in persona ha annunciato una collaborazione tra le Kojima Productions e Microsoft per sviluppare una nuova IP utilizzando la tecnologia cloud. I giocatori e i sostenitori di Sony si sono domandati se Kojima continuerà a sviluppare ancora titoli per le console PlayStation.

Tramite la pagina Twitter ufficiale le Kojima Productions hanno rassicurato comunicando che la società continuerà ad avere una buona collaborazione anche con Sony. Inoltre come studio indipendente continuerà a sviluppare titoli per rendere felici i giocatori esplorando varie possibilità non solo con i giochi ma anche con file e musica. Queste categorie possono evolversi e svilupparsi in modi diversi nel tempo utilizzando le adeguate tecnologie. Di seguito riportiamo il comunicato:

Di seguito trovate una panoramica di Death Stranding Director’s Cut, l’ultimo grande successo delle Kojima Productions, tramite Steam:

After the announcement of our partnership with Microsoft using the cloud technology, many people have asked us about our collaboration with SIE. Please be assured that we continue to have a very good partnership with PlayStation® as well.#KojimaProductions https://t.co/mVOELwDuk9

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) June 13, 2022