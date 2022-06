Overwatch 2 Anteprima: l’alba di una nuova era

Tra i titoli third party più interessanti mostrati durante l’Xbox & Bethesda Game Showcase c’è sicuramente Overwatch 2, che torna a mostrarsi e a far parlare di sé, per la gioia dei tantissimi fan appassionati dell’FPS targato Blizzard. La compagnia statunitense ha davanti a sé un percorso lungo e complesso, ossia quello di ridare lustro a un brand tanto amato quanto – nell’ultimo periodo – criticato, e che proprio con questa sorta di “sequel” è chiamato a rispondere a tutti gli interrogativi e alle mancanze che negli ultimi periodi hanno di fatto allontanato la community dai server di gioco. Inutile girarci intorno: la missione non è affatto semplice ma Blizzard sembra aver intrapreso la strada giusta per risollevare le sorti degli eroi più amati della recente storia videoludica, grazie anche alla rinnovata voglia di ascoltare il feedback degli utenti e alla voglia di venire incontro alle proprie esigenze. La conferenza di Microsoft è stata dunque il teatro del “ritorno” sulla scena di Overwatch 2 e di diversi annunci importanti legati proprio alla produzione e di tante piccole novità sia ludiche sia narrative, che vogliamo riassumere per voi in queste reaction a caldo generate dal nuovo trailer presentato dalla software house durante la kermesse che ha di fatto rimpiazzato l’E3.

Overwatch 2: il futuro del brand passa per il passato

La prima cosa da sottolineare è che Overwatch 2 non vuole essere un punto di “rottura” con il primo capitolo ma, anzi, una sorta di versione migliorata e ampliata del suo predecessore e lo si evince subito, sin dalle primissime immagini del nuovo trailer. Tenendo fede alla propria – sapiente – abilità nel dare vita in maniera unica alle proprie opere, il trailer si apre proprio con un messaggio inequivocabile, “A new era begins”, che va a incastonarsi in un contesto narrativo che vuole fare proprio da ponte tra il passato ed il futuro del brand, rimasti profondamente legati, al netto della necessità di lasciarsi alle spalle qualche punto oscuro di troppo. E, se da un lato il nuovo filmato vuole mostrare proprio il forte legame tra le due produzioni, dall’altro si preoccupa subito di evidenziare le prime novità portate dal nuovo corso, di cui alcune veramente importanti.

Una delle novità più interessanti riguarda la natura del gioco: Overwatch 2 opterà per un modello free to play, una scelta se vogliamo comprensibile dato quanto detto poco sopra, per certi versi anche inattesa ma che però ha sicuramente dato una spinta in più al secondo capitolo del brand. Chiaramente, seguendo l’esempio di Diablo Immortal, è probabile anche che Blizzard possa inserire nel pacchetto qualche contenuto a pagamento, magari oggetti cosmetici et similia, ma da questo punto di vista ci stiamo muovendo nel campo delle speculazioni. Quel che è certo è che Overwatch 2 arriverà molto presto nelle nostre e nelle vostre case: sempre durante il trailer mostrato, infatti, Blizzard ha annunciato che il gioco arriverà in early access il prossimo 4 ottobre su tutte le piattaforme di gioco.

Gli eroi non muoiono mai… cambiano!

Il trailer mostrato ha evidenziato anche un’altra delle principali e più importanti novità di quello che sarà Overwatch 2, legata al grande lavoro di rework svolto su tutti gli eroi del gioco, a livello sia ludico sia strutturale ma anche estetico e realizzativo. Le scene mostrate evidenziano infatti diverse novità sia nelle movenze sia proprio nella gestione delle abilità degli eroi, che sembrano essere caratterizzati da una rinnovata “energia”, intesa come una maggior reattività e fluidità tanto nei movimenti quanto nello spostarsi da un punto all’altro della mappa. Questo aspetto si evidenzia anche osservando quelle skill che spostano la visuale in terza persona, come la carica di Reinhardt o i voli angelici di Mercy, che sembrano ora caratterizzati da una fluidità rinnovata e da una cura nei dettagli più elevata, magari sfruttando proprio la potenza maggiore degli hardware di riferimento. Chiaramente, è giusto sottolineare che Blizzard ha eseguito un lavoro di “ricostruzione” delle movenze e finanche delle abilità di tantissimi eroi, di cui alcuni piccoli spunti si sono anche intravisti tanto durante il trailer quanto e soprattutto nella closed beta conclusasi qualche settimana fa, ma chiaramente per poter giudicare questo aspetto bisogna attendere la versione finale del gioco o comunque di poter provare nuovamente il tutto.

Quel che è certo è che il grande lavoro di rework sia stato compiuto anche sul piano realizzativo, da sempre comunque uno dei punti di forza principali di Blizzard. Con Overwatch 2 gli splendidi eroi protagonisti dell’opera sembrano ancor più belli, caratterizzati da un rinnovato aspetto che evidenzia una grandissima cura per i dettagli, per quanto comunque – ancora una volta – ci troviamo di fronte a un lavoro in grande continuità con il precedente capitolo della serie. Il trailer mostrato all’Xbox & Bethesda Showcase, infatti, evidenzia con decisione il nuovo aspetto degli eroi, soprattutto quello dei loro volti, per l’occasione reworkati in maniera sensibile ed evidente, il che li rende in qualche modo più “vivi” e per certi versi più veri e capaci di trasmettere sensazioni diverse e una maggiore empatia. La rivisitazione degli eroi, soprattutto sotto il profilo delle abilità, come detto poco sopra, ha un forte impatto anche su quello che è l’ecosistema di gioco. Overwatch 2 ha infatti rivoluzionato l’ossatura delle modalità competitive PvP, riducendo il numero dei giocatori e alterando la struttura del party, con l’obiettivo finale di rendere i match più entusiasmanti, equilibrati e appassionanti. L’altra grande novità di Overwatch 2, purtroppo però assente durante questo nuovo contatto, riguarda la modalità PvE, attesissima e richiesta a gran voce dai fan, che con il nuovo capitolo del brand può finalmente diventare realtà. Blizzard ha promesso grandi cose in tal senso, anche e soprattutto a livello narrativo, ma purtroppo non abbiamo avuto modo di scoprire nuovi dettagli che, siamo sicuri, arriveranno nel corso delle prossime settimane.

Junker Queen: il nuovo eroe è pronto a invadere i nostri cuori

Dulcis in fundo, i secondi finali del trailer sono stati dedicati ai nuovi eroi presenti nel gioco, alcuni dei quali disponibili sin dal lancio previsto per il mese di ottobre. Come sempre, almeno dalle primissime impressioni, Blizzard ha dimostrato di saper muoversi in maniera magistrale sotto questo aspetto, grazie al solito certosino lavoro nella gestione del character design. La sequenza finale vede infatti la genesi e la preparazione di un roboante scontro tra la Junker Queen e il Junker King, entrambi caratterizzati da uno stile sia estetico sia tematico a dir poco promettente. Se quest’ultimo non sappiamo ancora se e quando arriverà effettivamente nella lista degli eroi, la Junker Queen è invece ufficialmente il nuovo tank del nutrito roster di personaggi, e le sue caratteristiche e sembrano avere del grande potenziale. Il nuovo eroe si presenta come un mix tra Ashe e Genji a livello di armi utilizzate, con la possibilità di usufruire di una sorta di fucile a pompa e di una lama seghettata, capace di infliggere gravi danni e soprattutto lo status sanguinamento agli avversari.

Durante il trailer abbiamo intravisto anche quella che sembra la “ultimate” della nuova e terribile guerriera, capace di lanciarsi verso i nemici e di sgominarli con una lunga serie di temibili attacchi rotanti. Il nuovo personaggio gode anche di un look molto interessante e della solita splendida caratterizzazione, ma Blizzard si è mantenuta più “vaga” nella diffusione di ulteriori dettagli in merito, annunciando già che per giovedì 16 giugno ne arriveranno di nuovi in un evento dedicato, in cui scopriremo più dettagli su quella che si presenta come uno dei nuovi volti del “lato oscuro” dell’ecosistema Overwatch. In chiusura, vogliamo spendere due paroline sulla misteriosa “volpe” che si è intravista in una sequenza di gioco. Questa figura ha suscitato in noi grande interesse e non vediamo l’ora di scoprire se si tratta di un nuovo eroe, di una nuova abilità speciale o di una sorta di NPC legate alle nuove dinamiche e le nuove modalità di gioco, ma di questo avremo modo di parlare nel corso delle prossime settimane.

La strada intrapresa da Blizzard con Overwatch 2 sembra essere molto promettente. La scelta di rendere il titolo free to play può rivelarsi una mossa tanto intelligente quanto fruttuosa, per quanto lo spettro delle microtransazioni potrebbe affacciarsi all’orizzonte. Il rework estetico degli eroi e strutturale degli eroi unita a una maggiore fluidità degli scontri sono un altro aspetto molto interessante del nuovo corso coniato da Blizzard, che ha dimostrato di voler ascoltare il più possibile il feedback degli utenti per riportare in auge la sua splendida e tormentata creatura. La presenza dei nuovi eroi, tra cui la Junker Queen, poi, ha reso il tutto ancor più spettacolare e non vediamo l’ora di approfondire il tutto durante le prossime settimane.