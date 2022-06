The Witcher: nuovo gioco multigiocatore in cantiere?

Recenti annunci di lavoro su The Molasses Flood suggeriscono che lo studio potrebbe lavorare su uno spin-off multiplayer di The Witcher.Le speculazioni in merito partono direttamente dall’ottobre dello scorso anno, quandoCD Projekt ha annunciato l’ acquisizione di The Molasses Flood, uno studio emergente padre di titoli indie di successo (Drake Hollow e The Flame in the Flood). Questa notizia venne ovviamente rivelata attraverso un comunicato stampa, alla fine del quale venne specificato che lo studio avrebbe lavorato su un progetto ambizioso basato sulle IP esistenti di CD Projekt.

Le IP esistenti della casa sviluppatrice più degne di nota sono, senza alcuna ombra di dubbio,The Witcher e Cyberpunk 2077; considerando però che Cyberpunk è già costituito da una sorta di universo particolarmente esteso, le speculazioni vertono molto verso The Witcher. Nell’ultimo periodo è stato inoltre pubblicato un annuncio di lavoro da parte di The Molasses Flood, il quale pare stia cercando di assumere un designer multiplayer per lavorare su un gioco basato su Unreal Engine basato su un IP di CD Projekt, l’elenco specifica che il gioco in questione sarà d’azione con una forte enfasi posta sul combattimento multiplayer e sulla generazione procedurale di qualche tipo. In base a tutte queste informazioni è veramente facile ipotizzare i motivi per cui il rumors persiste verso quella direzione.

Ovviamente queste sono sempre supposizioni che, anche se basate su fatti concreti, non hanno alcuna ufficialità; dunque sarà necessario prenderli con le pinze. Non ci resta che aspettare delle dichiarazioni ufficiali da parte della casa produttrice. Nel frattempo, lo sapevate che potrebbe esserci in cantiere anche un possibile progetto per Infinity Ward?