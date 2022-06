Starfield Anteprima: esplorando un vasto universo

Durante l’Xbox and Bethesda Games Showcase, la famosa software house ha finalmente deciso di darci aggiornamenti e approfondimenti su quello che, nei suoi piani, sarà uno dei prossimi titoli di riferimento: Starfield. Il gioco, in uscita nel 2023, si è fatto ammirare in tutta la sua bellezza, mostrando anche alcune rifiniture necessarie a renderlo veramente leggendario. In un lungo gameplay abbiamo capito qualcosa in più su quello che sarà questa incredibile avventura interstellare e sull’epopea che si prepara ad atterrare su PC e Xbox Series X/S. Un lungo viaggio tra le stelle ci sta aspettando.

Starfield: l’avvento di un nuovo universo

Che per Bethesda gli ultimi anni siano stati particolari e complessi, non è un segreto. L’acquisizione da parte di Microsoft e il lancio a dir poco problematico di Fallout 76, hanno caratterizzato la sua storia. Al centro c’è quello che può essere considerato a tutti gli effetti un vero e proprio sogno: la realizzazione di un nuovo e grande titolo, dopo anni passati a lavorare su giochi già noti al pubblico di videogiocatori. Sono passati ormai 5 anni dall’annuncio di questo progetto, che nel tempo si è consolidato come un gioco di ruolo originale che da massima libertà di sviluppo, crescita ed esplorazione al giocatore. Un progetto ambizioso, che fa comprendere l’emozione di Todd Howard quando è salito sul palco per regalarci qualche informazione in più, prima di mostrarci il gameplay di Starfield.

Mentre il game director di Bethesda ci presentava la possibilità di esplorare un intero universo, abbiamo iniziato a vedere le prime entusiasmanti immagini di Starfield. Il desolato panorama roccioso del misterioso pianeta su cui atterriamo è un ottimo antipasto della varietà di ambienti che avremo a disposizione. Allo stesso tempo, la sequenza video mostra anche un modello poligonale della navicella non ancora del tutto convincente, che necessita di alcune rifiniture. Vista la promessa di viaggiare tra le stelle, non potevano mancare anche altri ambienti differenti, come la megalopoli o la base dei pirati spaziali, con personaggi affascinanti che ci regalano alcuni accenni a quella che sarà la trama del gioco. In questa incredibile avventura, facciamo parte di un gruppo di esploratori spaziali, Constellation, chiamati a recuperare degli antichi manufatti sparsi per l’intero universo. Il recupero di questi misteriosi oggetti, naturalmente, potrebbe essere la chiave per risolvere alcuni enigmi sull’esistenza stessa della vita.

Le informazioni a nostra disposizione sulla storia si fermano qui, portandoci a pensare che la software house sia di fronte a un importante bivio. Gli accenni alla trama, infatti, non sono poi così originali e potrebbero portare la storia ad essere noiosa. Allo stesso tempo, però, vi sono tutti i presupposti per poter creare un’epopea degna di questo nome. Nell’attesa di avere maggiori informazioni, non ci rimane altro da fare che continuare ad ammirare il pianeta Jamison, in particolare la sua capitale, New Atlantis, che se da una parte colpisce per la sua varietà e bellezza totalmente futuristica, allo stesso tempo mostra anche alcuni difetti estetici da migliorare. In ogni caso si tratta di un antipasto più che gradevole che anticipa la presenza di una moltitudine di ambienti veramente differenti tra di loro, che aspettano solo noi.

Non solo azione, ma conoscenza ed esplorazione

La sequenza di gameplay di Starfield si caratterizza soprattutto per la possibilità di poter passare da una visuale in prima persona a una in terza persona. Dopotutto Howard ci aveva promesso un gioco totalmente modellabile sulle necessità e preferenze del giocatore e anche questa scelta stilistica è la conferma della direzione presa dal gioco. Se infatti la visuale in prima persona permette una maggiore immedesimazione, risulta anche essere più limitata, mentre se scegliamo di vedere il personaggio nella sua totalità, ampliando lo spazio osservabile, perdiamo qualcosa in termini di coinvolgimento. Una scelta che comunque è switchabile in ogni momento, per adattarsi alle necessità e alle situazioni. Come ad esempio nella sequenza di combattimento contro i pirati spaziali.

Durante lo scontro è possibile ammirare gli interni della base, mostrandoci la cura maniacale con cui Bethesda sta realizzando gli ambienti. Oggettivamente, però, anche negli scontri ci sono elementi che devono ancora essere rivisti, come ad esempio l’AI degli avversari che delle volte neanche reagiscono ai nostri colpi di mitragliatrice. Ma Starfield non è soltanto scontri a fuoco nello spazio. Una grande parte sarà ricoperta anche dalle fasi di esplorazione, finalizzate al raccoglimento di materiali e informazioni. Con una logica che ricorda molto da vicino No Man’s Sky, il nostro protagonista dovrà sia catalogare gli elementi dell’ambiente circostante, suddividendoli in flora, fauna e risorse, sia recuperare materiali ed oggetti in diversi modi, così da sviluppare nuove tecnologie necessarie alla crescita del personaggio, oppure semplicemente aprire casse e contenitori, come mostrato nella sequenza di scassinamento della valigetta. Tante opzioni differenti, per giocare con uno stile totalmente personale.

Starfield: gestire e personalizzare

La personalizzazione è veramente la parola chiave in Starfield e per questo motivo Howard termina il suo intervento mostrandoci come sarà questa fase all’interno del gioco. Il giocatore potrà scegliere tra tre diverse corporature, da mescolare tra loro, così da creare un alter ego realmente unico. A questo si possono aggiungere altre caratteristiche, minuzie davvero particolari, come il modo di camminare, ad esempio. Ogni scelta, però, non sarà soltanto estetica ma porterà con sé anche delle conseguenze al gameplay. La selezione della storia del personaggio, infatti, ci doterà di tre abilità principali differenti, a cui potremo aggiungere anche un tratto secondario che comporterà sia vantaggi che aspetti negativi. Il tutto sarà migliorabile durante il gioco all’interno di uno skill tree suddiviso in macro aree, dove spendere i punti esperienza accumulati durante l’avventura.

Per finire, non poteva certo mancare la possibilità di personalizzare la propria navicella spaziale, non soltanto a livello estetico ma anche strutturale, aggiungendo ad esempio scudi e modificando i motori. Possibilità che sembra potersi adattare a più navicelle, in una logica forse di scambio commerciale. Perché in Starfield sarà presente anche una parte più gestionale, che ricorda molto da vicino quella già ammirata in Fallout 4. Il nostro esploratore potrà infatti costruire e far crescere una propria base operativa, all’interno della quale erigere strutture dedicate alla realizzazione di risorse primarie e dove assumere dipendenti. Una possibilità che speriamo venga gestita meglio rispetto al passato, inserendola in maniera più funzionale nel gameplay e rendendola parte integrante all’interno di quella che si presenta come una grande e indimenticabile esplorazione oltre i confini dello spazio.

DATA D’USCITA: 2023

PIATTAFORME: Xbox Series X|S, PC

SVILUPPATORE: Bethesda Game Studios

PUBLISHER: Bethesda Softworks

Starfield è stato presentato durante l’ultimo Xbox and Bethesda Games Showcase, che abbiamo seguito sul nostro canale Twitch. Nonostante alcuni difetti estetici e strutturali, come una grafica ancora da rifinire in alcuni elementi e le reazioni degli avversari durante gli scontri, è stata comunque l’occasione per comprendere meglio la filosofia dietro lo sviluppo del gioco. Il titolo basa la sua costruzione su due concetti fondamentali. Il primo è l’esplorazione di un ambiente enorme come lo spazio, all’interno del quale siamo chiamati a recuperare alcuni misteriosi manufatti. Per fare questo potremo contare su più di una navicella spaziale, viaggiando per ambienti variegati e diversificati, come un arido pianeta roccioso o la futuristica città di New Atlantis. L’altro caposaldo è invece la personalizzazione. Innanzitutto del nostro personaggio, da modellare come preferiamo, considerando che ogni scelta avrà poi influenza sulle nostre caratteristiche e stile di gioco. Ma anche della nostra base operativa, dove produrre risorse e sviluppare tecnologie, in questa avventura che ci chiederà anche di catalogare flora e fauna degli ambienti esplorati. Tanti elementi differenti che ci presentano uno Starfield sul binario giusto per regalarci una nuova grande epopea, da scoprire a metà del 2023 su PC e Xbox Series X|S.