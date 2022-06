Pokémon UNITE: disponibile l’ottavo pass di lotta

L’ottavo pass di lotta per Pokémon UNITE è stato ufficialmente annunciato da The Pokémon Company. Il pass sarà disponibile fino al prossimo 20 luglio e comprenderà una serie di ricompense esclusive, articoli di moda e Holowear, come lo Stile campione (Daragonite), lo Stile marziale (Lucario) e lo Stile armatura (Sylveon).

Le notizie non finiscono qui, infatti a grandissima sorpresa Delphox, attaccante a lungo raggio, farà il suo ingresso nel roste del titolo in questione. Di seguito vi rilasciamo qualche immagine del gioco in attesa di ulteriori novità che di certo non tarderanno ad arrivare.