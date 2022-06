Stalker 2 Heart of Chornobyl è stato posticipato al 2023

STALKER 2: Heart of Chornobyl di GSC Game World mancava da Xbox e Bethesda Games Showcase è stato posticipato al 2023. GSC Game World non ha ancora rilasciato una dichiarazione sul recente ritardo.

Un Twitter ufficiale di Xbox ha rilasciato un’immagine di giochi in arrivo nel 2022 e nel 2023. Sul lato 2023 c’è STALKER 2: Heart of Chornobyl . Il titolo è elencato In arrivo su Xbox/PC nei prossimi 12 mesi, dovrebbe essere lanciato entro metà giugno 2023. In quanto tale, il ritardo non è troppo sorprendente. Lo sparatutto di sopravvivenza è stato posticipato per la prima volta a dicembre 2022. Lo sviluppo è stato poi rallentato dall’invasione russa dell’Ucraina, dove ha sede GSC Game World. L’azienda ha interrotto lo sviluppo a marzo e ripreso a maggio dopo aver trasferito parte della sua squadra nella Repubblica Ceca.

TALKER 2: Heart of Chornobyl applica tutto il potenziale di Unreal Engine 5, nonché le tecnologie di motion capture e fotogrammetria per offrirvi una grafica di riferimento e un’immersione definitiva nel mondo di gioco. L‘avanzato sistema di intelligenza artificiale costringerà lo stalker a utilizzare un approccio tattico contro numerosi nemici, sfidando e mantenendo impegnati anche i giocatori più duri. Il sistema di simulazione della vita A-Life 2.0 crea un ambiente live olistico in cui le azioni dei giocatori hanno un impatto sul mondo della Zona. Mutanti pericolosi e anomalie mortali non saranno gli unici ostacoli nel tuo viaggio. Sentirete tutti i dolori di una nuova vita da stalker mentre cerchi e consumi rifornimenti rari e preziosi: cibo, bevande, medicinali, alcol, ecc. Meccaniche di sopravvivenza coinvolgenti arricchiranno il gameplay lungo il percorso attraverso la trama ramificata.

STALKER 2: Heart of Chornobyl è in lavorazione per Xbox Series X/S e PC insieme al lancio del primo giorno su Xbox Game Pass. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.