Syberia The World Before: annunciato il periodo d’uscita delle versioni console

Già disponibile da marzo su PC (qui la nostra recensione), Syberia The World Before ha ora un periodo d’uscita anche per le versioni console. Microids ha infatti annunciato che il nuovo capitolo della celebre saga del compianto Benoit Sokal sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X/S a novembre 2022 (giorno preciso non detto). Le versioni per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch arriveranno invece nel 2023.

In fondo alla notizia potete vedere il tweet sul profilo ufficiale del gioco, che mostra anche la collector’s edition, che contiene al suo interno:

Next stop, Vaghen ! 🤎

Syberia: The World Before will be available in November 2022 on PlayStation 5 and Xbox Series X|S. The PlayStation 4, Xbox One and Nintendo Switch versions will be released in 2023.

Discover the collector's edition ! pic.twitter.com/FC1uUqnvHF

— Syberia 🦢 (@Syberia) June 13, 2022