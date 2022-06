A Plague Tale Requiem: ecco quando verrà annunciata la data d’uscita

Asobo Studio, con A Plague Tale: Requiem ha fatto bella mostra di sé, prima al Tribeca Games Showcase e poi all’Xbox & Bethesda Games Showcase. Una data di uscita per questo titolo action-adventure non è ancora stata fissata, ma non per molto. Focus Entertainment ha annunciato una data di uscita e un trailer di gameplay esteso “esclusivo” per il 23 giugno alle 9 del mattino.

La storia vede Amicia e Hugo fuggire dalla loro patria e dirigersi verso sud, ma non passa molto tempo prima che i problemi si ripresentino. Questa volta, però, Amicia va all’attacco, usando una balestra e la furtività per uccidere i nemici. Anche Hugo può dare una mano, usando i suoi poteri per controllare i ratti della peste e attaccare i nemici.

A Plague Tale: Requiem arriverà su Xbox Series X/S, PS5, PC e Nintendo Switch (via cloud) nel 2022. Verrà inoltre lanciato al day one per Xbox Game Pass. Sintonizzatevi la prossima settimana per ulteriori dettagli sulla data di uscita e per un gameplay ancora più completo.