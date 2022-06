Classifica italiana: Nintendo Switch Sports continua a dominare

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella ventiduesuma settimana del 2022, dal 30 maggio al 5 giugno. Nintendo Switch Sports continua ad essere padrone della classifica, mantenendo la vetta per la sesta settimana consecutiva. Stavolta il podio non è tutto a tinte Switch, in quanto secondo è sì Mario kart 8 Deluxe, ma in terza posizione c’è il sempre eterno Grand Theft Auto V (versione PS4). Il titolo Rockstar è terzo anche per quel che riguarda la classifica PC, che vede primo Football Manager 2022 e secondo Doome Eternal. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana.

TOTALE

1 NINTENDO SWITCH SPORTS* – SWITCH

2 MARIO KART 8 DELUXE* – SWITCH

3 GRAND THEFT AUTO V – PS4

4 GOD OF WAR – PS4

5 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

6 KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND* – SWITCH

7 FIFA 22 – XBOX ONE

8 GRAN TURISMO 7 – PS5

9 NBA 2K22 – PS4

10 POKEMON LEGENDS: ARCEUS* – SWITCH

PC

1 FOOTBALL MANAGER 2022 SEGA PC 3

2 DOOM ETERNAL BETHESDA SOFTWORKS PC 18

3 GRAND THEFT AUTO V ROCKSTAR GAMES PC 18

4 HOMEWORLD: DESERTS OF KHARAK GEARBOX PUBLISHING PC 7

5 ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT PC 12

6 MUDRUNNER FOCUS HOME INTERACTIVE PC 3

7 ELDEN RING BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT PC 16

8 HOMEWORLD REMASTERED COLLECTION GEARBOX PUBLISHING PC 7

9 BULLETSTORM: FULL CLIP EDITION

10 SLEEPING GODS DEFINITIVE EDITION

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail