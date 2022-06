Street Fighter 6: dettagli sulla modalità World Tour

Una delle modalità presenti in Street Fighter 6 sarà il World Tour, per giocatore singolo, incentrata sulla storia e che non vedrà solo combattimenti, ma permetterà anche ai giocatori di esplorare liberamente ambienti semi-aperti e. In una recente intervista con IGN Japan, il director Takayuki Nakayama e il producer Shuhei Matsumoto hanno fornito ulteriori dettagli in merito.

Forse il dettaglio più interessante emerso dall’intervista è il fatto che il World Tour non sarà ambientato solo a Metro City. Mentre il reveal trailer del gioco mostrava proprio questa Metro City, gli sviluppatori hanno confermato che, in linea con il suo nome, la modalità “tour mondiale” porterà i giocatori in diverse località, tutte liberamente esplorabili. Un altro aspetto su cui World Tour si concentra è la cultura di strada di questi luoghi.

Gli sviluppatori hanno parlato anche delle dimensioni e della portata della modalità. Piuttosto che considerarla semplicemente come una modalità aggiuntiva, World Tour viene pensato come a un gioco a sé stante, che porrà l’accento sull’approfondimento del mondo, della storia e dei personaggi di Street Fighter, tanto quanto sui combattimenti.

Dice Matsumoto:

“Ci sono molti combattenti hardcore e combattenti occasionali, ma ci sono anche persone che amano la visione del mondo e i personaggi di Street Fighter. Sarebbe bello se si riuscisse a immaginare un approccio che possa raggiungere anche loro. Non stiamo realizzando solo un gioco di combattimento, stiamo realizzando ‘Street Fighter’ stesso”

È interessante notare che gli sviluppatori hanno anche riconosciuto le somiglianze di World Tour con Shenmue, affermando che è servito come fonte di ispirazione.

Street Fighter 6 uscirà nel 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4 e PC. Qualora vogliate, vi rimandiamo alla nostra anteprima, e al trailer di Guile mostrato al Summer Game Fest