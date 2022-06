JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R: trailer di presentazione di Lisa Lisa

A fine maggio Bandai Namco ha annunciato la data d’uscita di JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R, picchiaduro tratto dalla celebre saga di Hirohiko Araki. In questo periodo sta pubblicando a ritmo regolare i trailer che mostrano in azione i personaggi che faranno parte del roster: oggi è il turno di Lisa Lisa.

Questa la descrizione che accompagna il video:

Lisa Lisa è una maestra della tecnica del Ripple e utilizza elegantemente questa capacità al 100% grazie alla sua sciarpa.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 2 settembre su PlayStation 5 , Xbox Series X|S, PlayStation 4 , Xbox One e Nintendo Switch.