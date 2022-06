Pentiment: il director Josh Sawyer fa sapere che è più simile a Night in the Woods che a Disco Elysium

Ieri, tra i tanti annunci all’Xbox & Bethesda Games Showcase, si è distinto anche Pentiment, nuovo lavoro di Obsidian Entertainment con Josh Sawyer come director. Vi abbiamo già portato un’anteprima, che approfondisce anche alcune questioni sullo sviluppo del gioco.

Nelle ultime ore, sui suoi profili social, Sawyer ha tenuto a precisare alcune cose relative a dei paragoni che erano saltati dopo il reveal. In particolar modo, quelli che riguardavano un nesso tra questo gioco e Disco Elysium, il GDR tra le rivelazioni del 2019. Sawyer, elogiando il lavoro fatto da ZA/UM ha fatto intendere che ci può essere ispirazione in senso lato, nel fatto che sia un grande lavoro, ma che in realtà ha poco da spartire, a partire dal fatto che in Pentiment non c’è un combat system.

Questo il suo tweet.

“BTW, una cosa che è emersa spesso è l’idea che Pentiment sia come Disco Elysium o ispirato a DE. Questo è vero solo nel senso che DE è un grande gioco e un’ispirazione in senso lato (anche perché non ha un sistema di combattimento, ma questo è secondario).”

Sawyer ha poi aggiunto che se si vuole prendere dei titoli come paragone, lo si può fare con Night in the Woods, Oxenfree o Mutazione. Il director non vuole creare confusione sul cosa aspettarsi dal suo gioco.

Pentiment è molto più simile a Night in the Woods, Oxenfree o Mutazione, con elementi RPG leggeri e una narrazione ramificata. Ho un enorme rispetto per ciò che Disco Elysium ha realizzato, ma non voglio che la gente pensi che Pentiment si giochi in modo simile.

Oltretutto ha aggiunto, in risposta ad una domanda sempre su Twitter, che il gioco durerà tra le 15 e le 20 ore.

Qui sotto potete vedere i tweet di Sawyer. Pentiment arriverà a novembre 2022 su PC e console Xbox, anche attraverso il Game Pass.

