Blade Runner: un nuovo capitolo è in sviluppo?

Secondo quanto riferito da diversi leak, 110 Industries, uno sviluppatore ed editore di giochi svedese basato sul servizio cloud gaming, ha acquisito i diritti per produrre un gioco Blade Runner, un progetto che si dice sia già in fase di sviluppo.

Il gioco, che secondo Try Hard Guides è stato rivelato tramite un annuncio al nuovo studio di 110 Industries in Svizzera, era apparentemente accompagnato da un breve trailer cinematografico, e questo trailer dovrebbe essere rilasciato al pubblico nel prossimo futuro. Non si sa molto altro sul gioco, tranne che secondo quanto riferito punta a una data di rilascio nel 2025. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli, ma vale la pena notare che il fondatore di EA Trip Hawkins è entrato a far parte del team di 110 Industries a maggio come consulente, dove le sue principali responsabilità risiedono nella gestione dell’aspetto aziendale del braccio editoriale dello studio. A riguardo delle potenzialità della compagnia, Trip ha detto:

“Credo che 110 Industries abbia il potenziale per avere un grande impatto sul settore e non vedo l’ora di fare tutto il possibile per aiutare l’azienda a realizzarlo”.

Anche gli sviluppatori sembrano condividere il suo entusiasmo, con il fondatore e direttore creativo di 110 Industries Sergei Kolobashkin che aggiunge:

“Da Apple, a EA e oltre, Trip è il raro tipo di dirigente che è stato sia fondatore che stivali sul campo. Nel costruire il nostro marchio e la nostra cultura aziendale, vogliamo imparare dai migliori e Trip si adatta perfettamente al conto!”

Il prossimo gioco Blade Runner non è l’unico progetto che lo studio ha attualmente sul piatto: 110 Industries ha altri tre progetti attualmente noti per essere in sviluppo: Wanted: Dead, Red Goes Faster e Vengeance Is Mine.

Sul nostro sito di Gamesvillage potrete trovare la recensione del classico titolo rilasciato nel 2020.