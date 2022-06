Sonic Frontiers: il gioco non verrà posticipato

L’accoglienza di Sonic Frontiers, gioco di SEGA, è stata tutt’altro che brillante, con i fan che si sono chiesti o addirittura hanno sostenuto un ritardo sulla base di trailer e video di gioco. Il capo del Sonic Team Takashi Iizuka è imperterrito, tuttavia, affermando che il gioco è ancora sulla buona strada per il rilascio quest’anno e che non è sorpreso dal feedback, dicendo:

“Non è poi così sorprendente. Ci rendiamo conto che tutti stanno semplicemente reagendo ai video che hanno visto, e poiché non capiscono cosa sia questo nuovo gameplay, lo stanno paragonando ad altri giochi che già conoscono. … E questo nuovo lo stesso sistema di gioco è qualcosa che non esiste in nessun altro titolo comparabile, quindi speriamo davvero che da qui fino al lancio possiamo davvero spiegare cos’è il gameplay a zona aperta”.

Ha continuato suggerendo che quando i giocatori mettono le mani sul gioco in un evento di persona come la Gamescom o il Tokyo Game Show, potrebbero capire. Iizuka è stato anche indifferente alle chiamate per ritardare il gioco, come un recente hashtag #DelaySonicFrontiers su Twitter. Ha detto che la squadra è soddisfatta dei suoi progressi e dei suoi playtest interni, quindi pensa che l’accoglienza sarà più positiva.

“Dai nostri risultati di test di gioco abbiamo ripetuto, abbiamo ascoltato i commenti che tornano, ma abbiamo anche ricevuto molti ottimi feedback da persone che valutano il gioco e dicono, ‘Mi sono divertito molto giocando a questo gioco, gli darei come un punteggio di 80 o 90 punti su 100”, ha detto. “Quindi sentiamo che stiamo arrivando al punto in cui questo gioco è finito, e alla gente piacerà, e vogliamo portare quel gioco nelle mani dei nostri fan il prima possibile”. Ha detto che il gioco potrebbe essere ritardato, in caso di emergenza che impedirebbe alla squadra di consegnare il gioco in tempo. Altrimenti, Sonic Frontiers arriverà ancora nel mese di dicembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch.