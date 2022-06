Assassins Creed: annunciata livestream domani

Tramite Twitter, Ubisoft ha annunciato che domani, 14 giugno 2022, andrà in onda un evento di celebrazione dedicato ad Assassins Creed. L’orario di questa nuova presentazione è le 18:00 ora italiana.

Il post condiviso dal team social che gestisce il canale Twitter principale della serie di Assassins Creed, in realtà, non entra nel merito delle sorprese previste da questo show ma si limita a precisare che si tratterà, appunto, di uno spettacolo dal vivo interamente dedicato alla saga ruolistica sulla millenaria battaglia tra Templari e Assassini (e rispettivi antesignani).

La nuova kermesse videoludica approntata da Ubisoft verrà trasmessa in diretta sui canali YouTube e Twitch del publisher e sviluppatore transalpino.

Quale sarà la novità presentata? Difficile dirlo. Al momento Ubisoft non ha in programma di organizzare nessuno showcase a giugno, come già anticipato dal publisher e sviluppattore franco canadese nel corso dell’ultima settimana. Non è però escluso che i vari progetti non vengano mostrati nel corso dei prossimi mesi, magari proprio in eventi come questi.

Già da tempo si vocifera dell’esistenza di un Assassins Creed con uno stampo live service, come una piattaforma che verrà espansa per anni con DLC ed espansioni, un po’ come accade con Destiny e altri giochi. Ovviamente un annuncio nella giornata appare improbabile, ma il nostro consiglio è quello di tenere d’occhio la diretta. Attenzione però anche a sorprese non collegate direttamente ai videogiochi, come un nuovo film o una serie TV, libri o fumetti. Il ventaglio di possibilità, insomma, è decisamente gigantesco. Tante le opzioni sul tavolo: quale si realizzerà?