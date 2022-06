Two Point Campus: il nuovo trailer svela il Cheeseball

Atleti con cappelli da topo che lanciano dischi di formaggio in buche di formaggio: questo è lo sport che va più di moda in Two Point Campus. SEGA ha infatti svelato il nuovo corso disponibile nel gestionale in sviluppo da parte di Two Point, quello relativo proprio al Cheeseball. Tre giocatori, un campo ovale, e partite da vincere.

Lasciandovi al filmato, vi ricordiamo che Two Point Campus sarà disponibile dal 9 agosto e arriverà su PC (via Steam) PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch. Sarà disponibile anche su Xbox Game Pass.