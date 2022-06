Capcom Showcase: ecco cosa è stato mostrato

Si è appena concluso il Capcom Showcase, evento dell’azienda nipponica che abbiamo seguito anche sul nostro canale Twitch. Ecco cosa è stato mostrato:

Il primo titolo ad essere mostrato è Monster Hunter Rise Sunbreak, DLC che arriverà il 30 giugno. Nello show è stata annunciata la demo, che arriverà il 15 giugno su PC e Nintendo Switch, e le tante novità come la giungla di A new Frontier, oltre che i contenuti post-lancio, a partire dal Lucent Nargacuga in arrivo ad agosto.

Dopodiché è stato il turno di Exoprimal, che mostra le orde di dinosauri da sterminare con il proprio team in un trailer gamepaly esteso. Poi il director Takuro Hiraoka ha spiegato le meccaniche di gioco, e le varie classi, tramite le exosuits. Sul sito ufficiale ci si può iscrivere per la versione test. L’uscita prevista del gioco è il 2023.

Dopo una parantesi su Dragon’s Dogma, che annuncia una live il 17 giugno alla mezzanotte italiana per celebrare il 10mo anniversario della serie, Resident Evil si prende tutta la parte finale dello showcase.

In primis, viene annunciata la Resident Evil Village Gold Edition, che aggiunge il nuovo contenuto Shadows of Rose, sequel dove protagonista è la figlia di Ethan, Rose per l’appunto e che è in terza persona. Così come la terza persona viene implementata anche nel gioco base. In più arrivano nuovi contenuti per la modalità mercenari, con Chris Redfield, Karl Heisenberg e Lady Dimitrescu. Questa Gold Edition arriverà il 28 ottobre su PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Steam e Stadia. In più, sempre il 28 ottobre, arriverà anche Resident Evil Re:Verse, l’online competitivo.

Non poteva mancare Resident Evil 4, annunciato allo State of Play e che ora mostra un breve gameplay, in cui si può vedere l’inquadratura da sotto la spalle tipica del quarto capitolo, e la fase di puntamento con la pistola.

Infine, da oggi 16 giugno è possibile scaricare le versioni per current-gen (PlayStation 5 e Xbox Series X/S) di Resident Evil Village, Resident Evil 2 e Resident Evil 3, con RE Engine, supporto per 4K, framrate più alto, ray-tracing e 3D audio. I possessori della copia su PS4 e Xbox One possono fare l’update gratuitamente, così come gli utenti PC, che potranno scaricare la patch gratuita.

Qui sotto potete vedere la live completa del Capcom Showcase.