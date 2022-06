Monster Hunter Rise Sunbreak: ecco da quando potrete scaricare la demo!

In apertura del Capcom Showcase 2022, è stato mostrato un gameplay trailer approfondito di Monster Hunter Rise Sunbreak, l’espansione dell’action JRPG uscito in esclusiva per Nintendo Switch (e adesso disponibile anche su PC) giusto un anno fa.

Durante la presentazione dell’espansione, è stato annunciato che una demo da scaricare gratuitamente tramite Nintendo eShop verrà resa disponibile a partire dal 15 giugno 2022. Monster Hunter Rise Sunbreak, nella sua versione integrale, approderà su Nintendo Switch e PC il giorno 30 giugno 2022. Di seguito potrete posare gli occhi sul trailer che hanno mostrato pochi istanti fa, in cui è stato anche comunicato il contenuto degli aggiornamenti che avverranno prossimamente, relativi all’aggiunta di nuove creature da affrontare!