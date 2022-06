Resident Evil 4: un primo sguardo al gameplay del remake

Resident Evil 4, ovvero il remake del capitolo della saga horror (uscito originariamente nel 2005), è stato annunciato per la prima volta durante il PlayStation State of Play di inizio mese.

Questa sera, in occasione del Capcom Showcase 2022, gli sviluppatori del titolo hanno concesso ai fan un timido primo sguardo, questa volta, al gameplay che li aspetterà a partire dal 24 marzo 2023, data in cui Resident Evil 4 uscirà su piattaforme current-gen, quali PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC (via Steam).