Resident Evil Village Gold Edition: sequel e tante novità in arrivo presto!

Resident Evil Village si espande ancora di più! Proprio questa sera, infatti, durante il Capcom Showcase 2022, è stata annunciata la Gold Edition dell’ottava iterazione del videogioco horror in prima persona.

La Gold Edition includerà vari contenuti che punteranno ad arricchire l’esperienza narrativa complessiva, ma non solo. In particolare, questa edizione integrale conta un sequel diretto dell’opera che approfondirà la storia di Rose (la figlia Ethan): “Shadows of Rose“. In aggiunta, con l’edizione Gold, i giocatori potranno immergersi nel mondo di Resident Evil Village tramite una nuovissima modalità che permetterà di affrontare l’avventura in terza persona.

Infine, è stato mostrato il gameplay trailer di The Mercenaries, in cui abbiamo appreso che i giocatori potranno utilizzare, fra gli altri, anche Lady Dimitrescu! Village, nella sua Gold Edition, verrà reso disponibile a partire dal giorno 28 ottobre 2022.