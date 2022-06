PowerWash Simulator è disponibile dal 14 luglio

Square Enix Collective e FuturLab hanno annunciato che PowerWash Simulator, attualmente disponibile su Steam in accesso anticipato, sarà disponibile dal 14 luglio per Xbox Series X|S, Xbox One e PC, in corrispondenza dell’arrivo della versione completa su Steam. Potete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

PowerWash Simulator permette ai giocatori di lavare via le proprie preoccupazioni accompagnati dal rilassante suono di un getto d’acqua ad alta pressione. I giocatori possono mettere in piedi una propria impresa di lavaggio e sgominare anche le più piccole macchie di sporcizia in circolazione. PowerWash Simulator affronta il genere delle simulazioni in maniera unica, offrendo ai giocatori rilassamento e spensieratezza.

James Marsden, fondatore e co-amministratore delegato di FuturLab, è entusiasta per l’uscita e il debutto del gioco su nuove piattaforme:

La richiesta più frequente da parte dei giocatori è stata di far uscire il gioco su Xbox. Abbiamo atteso per mesi il momento giusto per rivelarlo e ora possiamo dire che siamo più che felici dell’arrivo di PowerWash Simulator sulle piattaforme Xbox e PC.

Mentre Phil Elliott, direttore di Square Enix Collective ha commentato:

Il sostegno che il gioco ha ricevuto dalla community ci ha lasciati a bocca aperta. Non vediamo l’ora che arrivi il giorno dell’uscita. Abbiamo anche in cantiere molti piani per le settimane e i mesi a venire, perciò l’uscita non segnerà la fine dello sviluppo.

Dopo un anno di successo in accesso anticipato su Steam, sarà possibile avviare un’impresa di lavaggio anche su Xbox e PC, completando diversi incarichi di pulizia nella polverosa città di Muckingham. Il gioco offre tantissimo divertimento brillante per tutti i giocatori.

PowerWash Simulator sarà disponibile dal 14 luglio su Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.