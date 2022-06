The Sims Free Play: disponibile il crossover con LEGO DOTS

The Sims Free Play e LEGO DOTS collaborano per offrire un nuovo modo di esprimersi ai creatori di Sims. I giocatori potranno dare vita ai prodotti LEGO DOTS grazie al lavoro del Firemonkeys Studio di Electronic Arts. Il crossover tra The Sims Free Play con LEGO DOTS sarà disponibile per tutti i giocatori a partire dal 13 giugno 2022 fino al 24 luglio 2022. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui. The Sims Free Play è un’esperienza mobile che consente ai creatori di Sims, amorevolmente noti come Simmers, di creare un’intera città ispirata al proprio stile, alla propria personalità e ai propri sogni.

La collaborazione prevede un evento LEGO DOTS x The Sims Live a tempo limitato e un pacchetto LEGO DOTS gratuito, entrambi disponibili ufficialmente dal 13 giugno al 24 luglio. L’evento a tempo limitato LEGO DOTS x The Sims Live Event consente ai giocatori di completare una serie di attività per sbloccare gli oggetti esclusivi, realizzando oggetti di artigianato presso le stazioni di arti e mestieri per raccogliere risorse nel corso dell’evento. Una volta raccolte abbastanza risorse, i Simmers possono sbloccare fino a dieci prodotti DOTS esclusivi da inserire nella casa virtuale dei loro Sims. Questi includono prodotti reali come il portamatite a forma di banana, il braccialetto del paese delle caramelle, le bacheche, il braccialetto arcobaleno, la tela adesiva, la tela da cucire, il vassoio per i panda e la cornice per i gelati, oltre a decorazioni ispirate come un vestito alla moda per i Sims preadolescenti, carte da parati luminose, pavimenti favolosi e divertenti oggetti d’arredamento pieni di colori vivaci e motivi speciali. Di seguito una panoramica del titolo:

Le possibilità sono infinite. Create un’intera città di Sim, ognuno con i propri sogni, un suo stile e una personalità diversa.

The Sims Free Play è disponibile sui dispositivi Android tramite Google Play e iOS tramite App Store.