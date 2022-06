Live a Live: pubblicati due nuovi brevi trailer

Square Enix ha pubblicato una nuova serie di brevi filmati di Live a Live, remake del classico uscito nel 1994 su SNES.

Il primo filmato mostra “Present Day”, capitolo in cui assumerete il ruolo di Masaru Takahara, un atleta di arti marziali miste che, come molti, sogna di diventare il combattente più forte del mondo. È convinto di avere tutte le carte in regola per conquistare il titolo e, facendo sue le abilità di altri maestri, intende dimostrarlo.

Muay Thai, wrestling professionale, lucha libre, Koppo, sambo e sumo… si sforza di imparare le tecniche più potenti di queste tradizioni storiche e non solo. Tutto ciò che deve fare è adescare i suoi avversari per farsi rivelare i loro segreti…

Il secondo trailer mostra invece “The Distant Future”, episodio che racconta una tragedia che si verifica nella nave da trasporto Cogito Ergo Sum.

In questo capitolo assumerete il ruolo di Cube, un’unità di supporto autonoma costruita dall’ingegnere Kato. Purtroppo, una serie di incidenti mette a repentaglio la sicurezza e il benessere dell’equipaggio della nave, le tensioni aumentano e gli animi si accendono, e Cube si ritrova coinvolto nelle loro dispute…

Lasciandovi ai due filmati qui sotto, vi rimandiamo anche ai precedenti trailer pubblicati, e vi ricordiamo che il JRPG sarà disponibile su Nintendo Switch dal 22 luglio.