Lords of Ravage: il nuovo trailer annuncia la data

Ieri sera si è svolto il Guerrilla Collective 3.5 e tra i tanti giochi mostrati era presente anche Lords of Ravage, GDR in cui si gioca nei panni del nemico. Il nuovo filmato del titolo in sviluppo da parte di Synthetic Domain fa anche sapere che il gioco arriverà a novembre 2022 su Steam.

Questa le caratteristiche del gioco proprio dalla pagina della piattaforma Valve.

* Il boss finale sei tu:

affronta minacciosi eroi e logorali lentamente prima dell’inevitabile scontro con il boss del dungeon, tu. Oppure prendi in mano la situazione e scendi sul campo di battaglia per aiutare i tuoi seguaci meno valorosi.

* 3 Lord con stili di gioco unici:

ogni Lord presenta meccaniche diverse che corrispondono al proprio stile. In qualità di capi della fazione, sono in grado di sbloccare tutto il potenziale delle loro unità sfruttando l’accesso a potenziamenti unici.

* Grande varietà di nemici:

affronta un classico gruppo di eroi, un evocatore solitario, barbari gemelli, un’intera spedizione militare, ognuno con i propri punti di forza e di debolezza, definiti dalle proprie meccaniche di combattimento e dalle condizioni del campo di battaglia.

* Crea un impero oscuro:

invadi città, stringi alleanze oscure, impossessati di artefatti maledetti o cerca conoscenze segrete. Ogni aspetto del tuo impero è importante e deve essere attentamente bilanciato: nessun elemento è inutile.

* Gameplay profondo e avvincente:

mescola unità di diverse fazioni in combinazioni letali. Indebolisci i nemici con effetti di stato, crea un potente campione che affronterà il combattimento da solo oppure schiera un’orda di servitori immortali.

* Rigiocabilità:

sblocca diversi potenziamenti e unità man mano che avanzi. Scopri combinazioni più potenti e creative da provare. Aggiungi più flessibilità alle tue unità.

* Grafica straordinaria:

lo stile unisce tradizionali tecniche di pixel art e tecnologia moderna. Direzione artistica, illuminazione ed effetti di prima qualità sono una gioia per gli occhi.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Lords of Ravage.