Elden Ring: disponibile l’aggiornamento 1.05

L’aggiornamento 1.05 di Elden Ring è ora disponibile e porta con sé prestazioni di gioco migliorate e risoluzioni di bug. La patch risolve molti problemi noti riguardanti il multiplayer. La versione 1.04, rilasciata a marzo, consentiva consentiva ai giocatori di attivare o disattivare la funzione di rotazione automatica della telecamera e aggiungeva nuove fasi di dialogo al popolare NPC Souls, Patches. Recentemente il titolo ha trionfato ai Cartoons on the Bay ai Pulcinella Awards 2022. Inoltre il gioco a maggio ha venduto oltre 13 milioni di unità.

Il nuovo aggiornamento modifica vari oggetti disponibili nelle transazioni con l’NPC Twin Maiden Husk per renderli compatibili con la modalità New Game Plus. Nel menù sono state messe in evidenza scelte come The Sacred Flask insieme ad altre opzioni. Sono stati aggiunti gli effetti e i suoni sono per le evocazioni. Potete trovare le note complete della patch 1.05 qui. Di seguito una panoramica:

Nelle transazioni con l’NPC “Twin Maiden Husk”, i seguenti oggetti Bell Bearing sono stati modificati in modo che il loro stato liberato venga trasferito al gioco NG+.

Aggiunti effetti sonori quando compaiono i segni di evocazione di altri giocatori

Aggiunta evidenza alla scelta del Sacro Flask e molte altre opzioni che possono essere rafforzate nel menu.

Di seguito una panoramica tramite Steam:

Alzati, Senzaluce, e lasciati guidare dalla grazia verso la conquista dell’Anello ancestrale, il cui potere ti renderà lord dell’Interregno.

Caratteristiche

Open World : un vasto mondo, in cui lande sconfinate e dense di pericoli si intersecano senza soluzione di continuità a dedali sotterranei dalle sontuose architetture tridimensionali.

: un vasto mondo, in cui lande sconfinate e dense di pericoli si intersecano senza soluzione di continuità a dedali sotterranei dalle sontuose architetture tridimensionali. Avventura epica: vivete una storia sfaccettata narrata da frammenti. Un dramma epico in cui le vicende di ciascun personaggio si intrecciano sullo sfondo dell’Interregno.

