Silent Hill: per il registra del film, Konami starebbe realmente puntando sul rilancio della serie

Si vociferava la comparsa di Silent Hill durante le conferenze di questa settimana appena passata, ma ancora una volta non è stato svelato nulla di ufficiale riguardo ai giochi della serie horror targata Konami.

In una recente intervista al sito francese JEUXACTU, però, il regista Christophe Gans, che ha diretto il film di Silent Hill nel 2006 e sta lavorando ad un altra film basato sul franchise, sembra aver confermato che Konami voglia rilanciare la serie con nuovi giochi, e che il suo nuovo film farà parte proprio di questo rilancio.

Gans ha infatti detto:

“Il franchise verrà rilanciato in termini di videogiochi, e quindi il film diventerà parte di una politica globale. Credo che su un forum qualcuno l’abbia dedotto e ha assolutamente ragione; in altre parole, il film è davvero parte di un insieme”.

Quindi, di concretom sappiamo che è in produzione un nuovo film. Gans ha poi aggiunto:

“Quello che posso dire è che il film lo stiamo girando. Lavoro con Konami. Konami è molto impegnata e credo che sia stata galvanizzata dal successo dei reboot di Resident Evil 2 e 3, che sono giochi meravigliosi”.

Come accennato in precedenza, secondo quanto trapelato, sono almeno tre i giochi di Silent Hill in fase di sviluppo: un sequel principale in prima persona, una serie interattiva a episodi incentrata sulla storia e un remake di Silent Hill 2 sviluppato da Bloober Team.

Sebbene non ci siano state dichiarazioni ufficiali in merito a questi giochi da parte di nessuno dei soggetti coinvolti, Bloober Team sembra aver recentemente suggerito di come le voci di un remake di Silent Hill 2 siano effettivamente reali. Nel frattempo, l’anno scorso, Konami ha dichiarato di avere una serie di progetti importanti in fase di sviluppo.

Quindi, come sempre, non ci resta che attendere novità ufficiali in merito.