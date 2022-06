Little Witch Nobeta: ecco 10 minuti di anteprima

Little Witch Nobeta è un 3D action shooting game il cui arrivo è previsto a settembre dell’anno corrente, ed al momento disponibile in accesso anticipato. Le notizie e le novità sul titolo in uscita continuano ad arrivare ed ora ,l’ editore Justdan International e gli sviluppatori Pupuya Games e SimonCreative, hanno rilasciato una piccola anteprima: un filmato di 10 minuti. Il video mostra le varie fasi e funzionalità del gioco, come ad esempio il teletrasporto dell’area. Di seguito vi rilasciamo i vari elementi esplicati nel video( che trovate in fondo a questo articolo) al giusto minutaggio in modo da poter dare una visione completa delle dinamiche di gioco che vogliono essere mostrate nell’anteprima. Eccoveli di seguito:

00:00 – Introduzione

00:20 – Canalizzazione degli incantesimi

01:00 – Sfera luminosa

02:00 – Voce del personaggio

02:55 – Nemici più forti

04:40 – Area Teletrasporto

05:20 – Soul Doll del Trono” Vanessa

06:50 – Anima artigianale del Cavaliere dell’Apocalisse

08:00 – Il sigillo

09:03 – Conclusione e Anteprima

Insomma, con questi elementi alla mano è davvero facile farsi un’idea specifica sulle dinamiche del gioco;Little Witch Nobeta è attualmente in accesso anticipato per PC tramite Steam e verrà lanciato completamente per PlayStation 4 , Switch e PC tramite Steam il 29 settembre. Nel frattempo, avete sentito l’ultimo rumors su Silent Hill?