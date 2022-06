Annunciato Kingdom Maker, gioco fantasy per mobile

Oggi Scopely, una delle società di videogiochi mobile-first in più rapida ascesa del panorama mondiale, ha lanciato Kingdom Maker, un gioco di strategia originale e gratuito. Il gioco multiplayer (MMO), con “una sola regola… la tua!”, è il titolo più recente del ricco e variegato catalogo di Scopely. Kingdom Maker è stato creato da Global Worldwide e successivamente sviluppato in collaborazione con Scopely. Il titolo immerge gli utenti in un’avventura medievale irriverente e non convenzionale, altamente personalizzabile, con combattimenti epici e che consente ai giocatori di guidare la narrazione.

Con un gameplay che combina strategia in tempo reale (RTS), gioco di ruolo (RPG) e simulazione, Kingdom Maker immerge i giocatori in un mondo umoristico e dallo stile unico in cui possono “regnare a modo proprio”. I giocatori potranno vivere le loro fantasie medievali mentre istituiscono un lignaggio reale, si impegnano in battaglie, sono coinvolti in storie d’amore e si destreggiano nelle macchinazioni politiche. Che le battaglie abbiano inizio!

Steve Huff, Presidente presso Scopely, ha dichiarato:

Non capita spesso di imbattersi in un’esperienza di gioco che offre un punto di vista completamente nuovo sul come e sul perché giochiamo e Kingdom Maker è proprio questo. Il titolo è una versione dei 4X più innovativa ed è un eccellente supplemento al nostro catalogo di giochi coinvolgenti e dinamici. Il mondo originale di Kingdom Maker porta il senso dell’umorismo nel genere strategico, consente un livello di personalizzazione senza rivali e offre ai giocatori di tutto il mondo di divertirsi in un mondo medievale esilarante. Essendo un’esperienza profondamente sociale con ampie possibilità espansive, il gioco è progettato per evolversi con i giocatori negli anni a venire.

Essendo un’esperienza di combattimento in tempo reale in cui i giocatori possono difendere ed espandere il proprio impero, Kingdom Maker offre tutti gli elementi fondamentali dei moderni giochi di strategia, ma con nuovi colpi di scena. Di seguito alcune delle caratteristiche principali del gioco:

Famiglie nobili: Crea la tua dinastia personale! I nobili possono essere utilizzati per combattimenti, esplorazione dei sotterranei, storie d’amore, oltre a sotterfugi e inganni.

Enormi battaglie in tempo reale: Combattete finché la città attaccata non cade o gli invasori non esauriscono i paesani sacrificabili. Ogni battaglia può essere vista da tutta la community e chiunque può scegliere di partecipare.

Costruzione delle città: Costruite e migliorate enormi mura e decine di edifici unici per formare un regno che genera risorse, truppe, oggetti, persone e potere!

Controllo del territorio: Conquistate il territorio nel vastissimo mondo; controllate i punti strategici, dalle capitali alle postazioni commerciali site alle porte della città. Siamo spietatamente ambiziosi, vero?

Eserciti personalizzabili: Fate crescere i comandanti e reclutate campioni per guidare l’offensiva e guadagnate equipaggiamenti per potenziare i battaglioni e ottenere un vantaggio per la vittoria. Arriva la catapulta!

Alleanze: Riunite gli amici sotto un’unica bandiera e perseguite il dominio completo e assoluto. Oppure fate qualcosa di noioso, come stringere un accordo di pace o scambiare beni per la prosperità del popolo.

Kingdom Maker si aggiunge al catalogo di Scopely, che vanta tra i propri videogiochi titoli pluripremiati come Star Trek Fleet Command e MARVEL Strike Force.