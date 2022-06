Ubisoft mostrerà la potenza dello Snowdrop all’Annecy International Animation Film Market

Dal 14 al 17 giugno 2022, Ubisoft parteciperà all’Annecy International Animation Film Market (MIFA) per mostrare demo esclusive dell’Ubisoft Snowdrop, una delle tecnologie di creazione fondamentali per l’industria. I partecipanti al MIFA avranno l’opportunità di incontrare gli esperti di Ubisoft e scoprire maggiori informazioni su alcuni dei motori di gioco più avanzati, progettati per dare ai creator il potere e la flessibilità per creare in maniera più semplice animazioni più realistiche.

I team di Ubisoft saranno disponibili allo stand A48 per parlare di opportunità di carriera presso l’azienda e organizzare dimostrazioni delle seguenti animazioni:

Destruction Simulation demo: come organizzare le proprietà di distruzione e l’interazione con un oggetto

Object Integration demo: come personalizzare l’aspetto e la percezione di un oggetto per inserirlo nell’ambiente di gioco

No-code AI Design demo: come creare una IA senza scrivere nessuna linea di codice

Mission Building demo: come organizzare una missione e un test in-game di Tom Clancy’s The Division 2

Procedural Environment System (PES) demo: come costruire semplicemente ed editare un realistico mondo in tempo reale

Capitalizzando 35 anni di continui investimenti nell’R&D e nelle tecnologie proprietarie, Ubisoft ha una forte storia nello sviluppare tecnologie insuperabili e capacità tecnologiche innovative. Il motore Snowdrop è nato da questi investimenti ed è stato costruito da Ubisoft Massive (Malmö, Svezia) per soddisfare i bisogni del suo team di sviluppo. Oggi, questa tecnologia è usata da molti altri studi Ubisoft nel mondo. La presenza di Ubisoft a questo immancabile evento dell’industria di animazione riflette il desiderio dell’azienda di accelerare e rafforzare la leadership nella tecnologia sotto l’impulso di Guillemette Picard, SVP Production Technologies, con il coinvolgimento di studi e team locali.

Spinta da questa ambizione, Ubisoft ha come obiettivo la costruzione e la diffusione della migliore esperienza per sviluppatori con la creazione di un hub per la ricerca e l’innovazione presso Ubisoft Annecy, con lo scopo di sviluppare soluzioni di produzione allo stato dell’arte per i giochi a venire. Casa madre dell’innovativo Riders Republic, Ubisoft Annecy ha già contribuito a portare innovazioni tecnologiche su larga scala, che comprendono, tra l’altro, animazioni simulate bio-meccaniche in tempo reale, utilità di calcolo avanzato per la creazione di open world e gameplay massivi per 64 giocatori in simultanea.

Gregory Garcia, Managing Director di Ubisoft Annecy, ha dichiarato: