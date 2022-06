Yurukill The Calumniation Games: ecco la data di uscita per PC

Yurukill: The Calumniation Games è un videogioco d’avventura sparatutto di IzanagiGames, ed è proprio l’editore stesso ad annunciare l’uscita per PC in tutto il mondo. Il titolo, infatti, vedrà l’inizio della commercializzazione a partire dal prossimo 8 luglio.

In Giappone il gioco era stato lanciato PlayStation 5, PlayStation 4 e Switch il 25 maggio e, queste stesse versioni, verranno rilasciate il 5 luglio in Nord America e l’8 luglio in Europa. Ecco cosa recita la sinossi ufficiale, ma per dare uno sguardo più approfondito al titolo basta visitare la sua pagina ufficiale qui.

Il famoso autore Homura Kawamoto offre una storia contorta e sfaccettata in Yurukill . Accusato di incendio doloso e dell’omicidio di 21 persone, il protagonista Sengoku Shunju è costretto a combattere per la sua libertà e dimostrare la sua innocenza. Essendo uno dei sei prigionieri, deve fare coppia con una delle cinque vittime, denominate Boia, entro i confini dello strano e appartato parco divertimenti noto come Yurukill Land. Insieme, ciascuna delle cinque squadre – Mass Murderers, Death Dealing Duo, Crafty Killers, Sly Stalkers e Peeping Toms – deve affrontare e superare le cosiddette “attrazioni” del luogo di intrattenimento per ottenere ciò che desidera. Se i Prigionieri riescono, i loro crimini saranno perdonati. Ma se i carnefici vincono, sarà loro concessa vendetta per i loro cari.

Insomma il gioco è davvero interessante, non ci resta che aspettare l’uscita effettiva tra pochissimi giorni. Nel frattempo potete dare uno sguardo allo Story Trailer qui.