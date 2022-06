V41 Meta Quest: il nuovo aggiornamento software introduce diverse novità

Come ha annunciato lo stesso Mark Zuckerberg sul suo profilo Facebook, Meta sta lavorando a un nuovo, grande aggiornamento software. Meta Quest sta cominciando a rilasciare V41 per tutti i visori del mondo e l’aggiornamento contiene due novità in particolare. Per prima cosa, Meta ha cominciato a distribuire Horizon Home, trasformando il vecchio spazio domestico in uno spazio dove incontrare i propri amici. E per i genitori l’aggiornamento V41 è un traguardo fondamentale: contiene infatti una serie di nuovi strumenti di supervisione parentale che possono essere utili per sorvegliare l’esperienza VR dei più giovani e mantenerli al sicuro.

Di seguito maggiori dettagli su questo nuovo aggiornamento, che verrà rilasciato gradualmente su tutti i dispositivi.

Meta Horizon Home:

Per anni, la Home è esistita solo come uno spazio di transizione. La Home è la prima cosa che si vede, quando si indossa il proprio visore Meta Quest, e un posto familiare al quale tornare dopo aver esplorato Zenith: The Last City o dopo aver concluso l’ultimo dungeon crawler in Demeo. Ma anche se la Home poteva assumere le sembianze di una baita in montagna immersa nella neve o quelle di un appartamento cyberpunk, l’esperienza vissuta al suo interno era sempre solitaria.

Meta ha voluto cambiare quest’esperienza di fruizione. L’anno scorso, nell’ambito di Connect, Mark Zuckerberg ha parlato della visione di Meta per quanto riguarda Horizon Home, definendolo la propria porta personale per il Metaverso, un posto dove incontrare gli amici, da personalizzare e rendere proprio. Meta vuole che Horizon Home sia un luogo in cui poter creare ricordi e non solo un posto al quale tornare nel momento in cui si è finito di vivere l’esperienza VR.

Con v41, Meta si avvicina ancora di più a quella visione a lungo termine. Come parte di questo aggiornamento sarà gradualmente possibile invitare amici nel proprio ambiente Horizon Home, così da incontrarsi, programmare la prossima sessione di gioco, e anche lanciare il proprio gruppo direttamente nelle esperienze multigiocatore supportate (inclusi Beat Saber, Demeo e Echo VR).

Oppure, ancora, preparare un po’ di popcorn e godersi una serata film, sempre virtuale. In Horizon Home, ci si può anche rilassare con i propri amici guardando film, documentari e concerti on-demand tramite Oculus TV, guardando Alex Honnold scalare cime mozzafiato in The Soloist VR, esplorando la Stazione Spaziale Internazionale grazie a ADAPT Space Explorers: The ISS Experience o seguendo i propri prodotti preferiti, come Tokyo Origami e David Attenborough’s First Life.

Questo è solo il primo passo di un lungo percorso. Verranno aggiunte presto altre esperienze, ma la speranza di Meta è quella che per gli utenti, a breve, sia più facile incontrarsi con amici e parenti nella realtà virtuale.

Strumenti di Supervisione Genitoriale:

L’aggiornamento v41 contiene anche una serie di nuovi strumenti di supervisione genitoriale. Meta aveva già descritto dettagliatamente quali sarebbero state le nuove funzionalità a marzo: gli adolescenti devono chiedere a un genitore o a un tutore di supervisionare il proprio account, i genitori possono accettare queste richieste direttamente dall’app Oculus per mobile e una volta impostata la supervisione, i genitori possono accedere alle seguenti funzioni: