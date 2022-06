Call of Duty Modern Warfare 2: trapelata data della beta aperta?

Call of Duty: Modern Warfare 2 è stata al centro di un forte processo di pubblicizzazione attraverso trailer e aggiornamenti sulla sua presentazione, tuttavia però gli utenti non hanno ancora ricevuto notizie sulla beta aperta che, si diceva, dovesse arrivare nel corso dell’anno corrente. A quanto pare però, la data in questione, sembra essere ” accidentalmente trapelata”.

L’utente di Twitter @Mr_Rebs_ ha infatti notato che l’elenco Amazon di Call of Duty: Modern Warfare 2 sembra suggerire fortemente che la sua beta aperta inizierà il 15 agosto. Importante sottolineare, come stessa ammissione da parte di Activision, che gli utenti PlayStation avranno un accesso anticipato alla beta, nello specifico parliamo di qualche giorno, dunque per i giocatori Sony la data prevista sarebbe intorno al 10 agosto.

Altre fughe di notizie volevano che annunci riguardanti il titolo ( nello specifico parliamo di una rivelazione multiplayer per il titolo ) dovrebbero arrivare ad agosto, ciò coinciderebbe con il periodo indicato dall’elenco Amazon. Ovviamente non vi è nulla di ufficiale in queste supposizione che, in quanto tali, vanno sempre prese con le pinze; non ci resta dunque che aspettare ulteriori notizie da parte dello sviluppatore. Nel frattempo lo sapevate che è stata svelata la data di uscita di Scathe?