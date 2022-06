Minecraft Legends: rivelati requisiti di sistema

Minecraft Legends è stato ufficialmente rivelato durante il recente Showcase Xbox e Bethesda ed è in arrivo su piattaforme Xbox, oltre che su PC. Anche se l’arrivo del titolo non è previsto prima del prossimo anno sono già stati resi noti i requisiti di sistema necessari per la versione PC del titolo strategia d’azione di Mojang Studios e Blackbird Interactive. Eccoveli di seguito:

Requisiti minimi

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Windows 10 (aggiornamento di novembre 2019 o versioni successive), 8 o 7 (64 bit con gli ultimi aggiornamenti; alcune funzionalità non sono supportate su Windows 7 e 8)

Processore: Core i5 2,8 GHz o equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7870 o GPU equivalente DX11

DirectX: versione 11

Magazzinaggio: 8 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: le prestazioni aumentano con i sistemi di fascia alta. Non supportato su Windows 10S.

Attualmente i requisiti minimi e quelli consigliati hanno gli stessi, identici parametri; questo molto probabilmente è dovuto ad un errore che verrà risolto poi in futuro. Ad ogni modo, il gioco arriverà su PC, Xbox One, Xbox Series S e Series X nel 2023; nel frattempo lo sapevate che potrebbe essere trapelata la data della beta aperta di Call of Duty: Modern Warfare 2?