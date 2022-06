The House Of The Dead Remake Limidead Edition: finestra di lancio annunciata

The House of the Dead: Remake Limidead Edition ha finalmente una finestra di lancio per PlayStation 4 e Xbox One. Infatti il titolo in questione farà il suo debutto su queste console entro la fine dell’anno corrente; ad annunciarlo Forever Entertainment e Microids. La nuova versione permetterà ai giocatori di godere delle dinamiche di gioco che hanno caratterizzato il titolo arcade originariamente targato SEGA, catapultando il videogiocatore nelle iconiche atmosfere degli anni ’90, dove si ritroverà a dover fronteggiare orde di zombie. Ecco cosa recita la sinossi ufficiale:

Rinomato biochimico e genetista, il dottor Roy Curien è ossessionato dal progetto che lo accompagna nel corso della sua intera esistenza, ovvero scoprire la natura della vita e della morte. Quando finalmente ci riesce, non sarà esattamente un bene per l’umanità. È qui che entra in scena la sua ex collega Sophie Richards, che chiede aiuto ai suoi amici dell’ AMS: Thomas Rogan e l’agente G. La loro missione è semplice, porre fine al macabro progetto del dottore e salvare tutti i dipendenti del laboratorio. In solitaria o in mutiplayer con un amico, The House of the Dead: Remake consente di sparare a orde di non morti e creature da incubo in un sparatutto arcade fantasticamente cruento e spudorato.



L’edizione speciale in questione è veramente ricca ed ecco cosa contiene nel dettaglio:

Il gioco

Un box lenticolare esclusivo

Due simpatici personaggi in versione zombie

Tanti adesivi

Insomma, la nuova edizione non può di certo essere definita priva di contenuti ed il gioco permetterà anche ai più nostalgici di rivivere i momenti emozionanti del titolo; non ci resta che aspettare una data di uscita concreta. Nel frattempo lo sapevate che sono stati rivelati i requisiti di sistema per Minecraft Legends?