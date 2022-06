Ark Survival Evolved: traguardo raggiunto per il titolo

Ark Survival Evolved ha raggiunto un nuovo record di giocatori simultanei di picco su Steam, al momento in cui la news è stata scritta, con più di 224.000 persone segnalate nel simulatore di sopravvivenza. Questo, grazie al fatto che Ark Survival Evolved è attualmente gratuito fino al 19 giugno (e lo è stato anche due anni fa su Epic Games Store, anche se per poco), con il risultato che il suo pubblico è più che quadruplicato in termini di dimensioni secondo le classifiche di Steam e lo studio del gioco. Ark ha di solito goduto di un sano conteggio simultaneo di circa 50.000 persone in media da quando è stato lanciato sette anni fa.

Per quanto riguarda Ark 2, il sequel arriverà anche il primo giorno su Xbox Game Pass l’anno prossimo e il trailer più recente del gioco durante Xbox e Bethesda Showcase mostrava Vin Diesel che parlava dell’importanza della famiglia e dei dinosauri da compagnia. Diesel interpreta il personaggio principale, Santiago, in Ark 2 insieme alla star Disney di Moana Auli’i Cravalho nei panni di sua figlia, Meeka. Ark 2 presenterà eventi mondiali dinamici, creazione di oggetti basata su componenti per armi e strumenti e mod multipiattaforma create dagli utenti per nuove creature e oggetti al lancio. Oltre a ciò, potrete anche aspettarvi di vedere lo spettacolo di Ark: The Animated Series, in arrivo prossimamente.

