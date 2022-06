Fortnite: arriva un nuovo equipaggiamento

Lo spara ragnatela di Fortnite, aggiunto nel Capitolo 3 Stagione 1, non è tornato in gioco in questo momento; ma se vi fosse venuta l’impressione che il nuovo oggetto vi ricordasse esattamente i guanti, non sareste troppo lontani. Epic Games ha annunciato questa settimana che aggiungerà qualcosa chiamato Guanti Rampino, che è sostanzialmente identico allo spara ragnatela, almeno in termini di funzionamento dell’oggetto di utilità nel gioco. Il Guanto Rampino è ora disponibile su Fortnite, quindi i giocatori possono testarlo da soli per vedere quanto si allinea al fascino dello spara ragnatela con licenza. Il nuovo oggetto di Fortnite è stato svelato questa settimana nell’ultimo aggiornamento e a seguito delle inevitabili fughe di notizie che lasciavano intendere il suo arrivo in anticipo.

Per usarlo, dovete semplicemente sparare col rampino su una superficie con velocità che aumenta nei primi tre swing finché i giocatori non volano il più velocemente possibile. I giocatori possono anche diventare creativi con le loro combo di mobilità per far indovinare agli avversari dove atterreranno.

“Se sbagli un colpo e atterri a terra, avrai un breve lasso di tempo per sparare al rampino e tornare a dondolare“, ha detto Epic Games. “Avrai una finestra ancora più lunga se scivoli fuori da un’altalena, quindi non aver paura di combinare alcune diapositive nella tua azione oscillante! Ma non preoccuparti se la finestra di tempo scade: dopo un breve tempo di recupero, il Guanto Rampino si preparerà di nuovo.”

Siete contenti della nuova aggiunta di Epic Games nel suo celebre battle royale?