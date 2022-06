Apex Legends: si aggiorna la versione mobile e quella console ha un nuovo trailer

Apex Legends Mobile sta riscuotendo un enorme successo, difatti a meno di un mese dal lancio il titolo ha raggiunto numeri importanti; stiamo parlando di all’incirca 23 milioni di giocatori in tutto il mondo. Il gioco è in continua evoluzione ed aggiornamenti saranno distribuiti nel corso del tempo. Il primo di una lunga serie è Morsa Del Gelo, che segna l’entrata in scena di una delle Leggende più popolari della versione per PC e Console, Loba.

L’iconico personaggio può essere sbloccato al Livello 25 del Battle Pass, oppure è possibile farlo attraverso il negozio in qualsiasi momento a partire da questo giovedì.L’arrivo di Loba non è l’unica novità della patch, infatti eccovi i nuovi elementi introdotti:

Controllo Termico :capacità di alterare il clima in specifici POI

:capacità di alterare il clima in specifici POI Climatizzatore : si accende e spegne nel corso di una partita ricoprendo di neve alcune zone nelle quali è poi possibile scovare ricompense, come per esempio i diamanti quando il climatizzatore è attivo ( questi possono essere trovati anche dai nemici caduti)

: si accende e spegne nel corso di una partita ricoprendo di neve alcune zone nelle quali è poi possibile scovare ricompense, come per esempio i diamanti quando il climatizzatore è attivo ( questi possono essere trovati anche dai nemici caduti) Nuova Pass Battaglia disponibile nelle versioni Premium e Premium Plus con una serie di fantastici bonus per i giocatori. Premium (1x Pelle della leggenda eterna (Octane – Ice Climber) ,2 skin Leggenda leggendaria (Bangalore – Ghillie invernale, Bloodhound – Impronte di neve),2 skin arma leggendaria (EVA-8 fucile automatico, Devotion LMG),Varie ricompense in oggetti (banner, emoticon, pacchetti del Sindacato, ecc.) ,800 Oro del Sindacato) Premium Plus (Tutti i contenuti del Battle Pass Premium,80% di guadagno di esperienza BP bonus,500000 esperienza BP (10 livelli BP),Cornice Avatar limitata)

: nuova modalità a tempo limitato introdotta Una serie di correzioni di Bug.

Insomma le novità sono molteplici e davvero interessanti e sono solo le " prime di una lunghissima serie" stando a quanto annunciato; ma Respawn Entertainment non si risparmia ed oggi pubblica anche un nuovissimo trailer ( che troverete in fondo a questo articolo) per la versione console del titolo appartenente alla serie "Storie di Frontiera" intitolato Affari di Famiglia, che mostra il viaggio di Lifeline da adolescente ribelle a temibile mezzo di combattimento. Apex Legend,vi ricordiamo, è disponibile gratuitamente su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.