Hextech Mayhem A League of Legends Story: disponibile il DLC

Hextech Mayhem: A League of Legends Story è un titolo definito runner musicale, i giocatori infatti saranno messi alla prova in mirabolanti sfide in cui dovranno evitare gli ostacoli, disarmare i nemici, accendere micce, e accettare mirabolanti sfide al fine di scatenare una divertente e confusionaria reazione a catena. Il gioco è ambientato nell’universo di League of Legends; il giocatore vestirà i panni di Ziggs e potrà scoprire alcune delle tracce più amate degli ultimi dieci anni di Riot Games, con l’uscita dei pacchetti DLC BOOMBOX disponibili da oggi.

I pacchetti DLC BOOMBOX sono disponibili su Nintendo Switch, PC tramite Steam,GOG.com ed Epic Games Store e di seguito ve li mostriamo nel dettaglio:

POP/STARZ – Con THE BADDEST e le hit da classifica MORE e POP/STARS, del gruppo virtuale K/DA. Include l’aspetto Ziggs K/DA.

ZEGENDS NEVER DIE – Con RISE, Phoenix e Legends Never Die, tre incredibili tracce che hanno visto il loro debutto durante i Mondiali di League of Legends. Include l'aspetto Ziggs Pro Gamer.

GET ZINXED – Con Get Jinxed, Warsongs: Piercing Light e GIANTS dei True Damage, il supergruppo di League of Legends. Include l'aspetto Ziggs True Damage.

Importante sottolineare che per giocare è necessario possedere una copia del titolo sulla stessa piattaforma; il prezzo di ogni singolo pacchetto è di 2,99 $( per chi gioca con l'app mobile di Netflix, gli aspetti Ziggs K/DA, Ziggs Pro Gamer e Ziggs True Damage saranno disponibili gratuitamente). Le novità non si fermano qui, infatti da oggi è anche disponibile una patch per Nintendo che apporta diverse migliorie ottimizzandone le prestazioni e consentendo la mappatura dei comandi.