Fallout 76: aggiornamento gratuito disponibile

Fallout 76 si aggiorna proprio nella data di oggi e lo fa gratuitamente per tutti i suoi giocatori. La patch in questione si chiama ” Tempra alla prova” ed introduce tre nuovi eventi pubblici che vi mostriamo ora nel dettaglio con le sinossi ufficiali:

Tempra alla prova

La Confraternita d’Acciaio ha mandato una squadra a indagare su un gruppo di Aquile Sanguinare, le Aquile Arrugginite, che ha recuperato parti di robot di ricambio per costruire un esercito di robot da combattimento. L’evento compare sulla mappa presso la Cupola di Metallo, a nord di Fort Atlas nella Scissione Selvaggia. Parla con l’Iniziato Pappas per cominciare. Sopravvivi a tre round con altri tre membri della Confraternita contro la squadra avversaria delle macchine delle Aquile Arrugginite. Ottieni bottino, PE e ricompense rare, tra cui progetti per creare la nuova armatura Costruttore.

Avviso di sfratto

I supermutanti hanno invaso il nuovo accampamento dei coloni di Foundation, che hanno progettato una soluzione per i livelli di radiazioni mortali tramite appositi filtri antiradiazioni. L’evento compare sulla mappa presso il cratere a est di Foundation, a sud di Huntersville nella Scissione Selvaggia. Sconfiggi le ondate di supermutanti e difendi i filtri dai loro attacchi per assicurarti che continui a funzionare. Ottieni reputazione di fazione, bottino e l’opportunità di ricevere una delle numerose armi leggendarie a 3 stelle con nuove vernici uniche.

Baldoria liquorosa

Contrabbandiere Ned lavora al bar dentro la capanna dei fratelli Sunday nella Palude Boscosa. Fai visita a Ned per dare il via a questo evento e aiutarlo ad acquisire l’ingrediente chiave del liquore Mire Magic, il veleno di gulper acido. Accendi il falò e respingi l’assalto dei gulper per raccogliere il veleno. Deposita 30 unità di veleno nel lotto di liquore e assicurati che i distillatori rimangano protetti dagli attacchi delle creature per ottenere la vittoria. Guadagna reputazione della fazione dei predoni, bottino, la nuovissima arma da mischia ammazza-gulper e alcune bottiglie di Gulper-Shine per aumentare i danni dell’ammazza-gulper.

Da oggi è inoltre disponibile anche la Stagione 9 che introduce Cuore d’Acciaio: un racconto dall’Isola del Terrore. Giocando sarà possibile ottenere il pacchetto Isola del Terrore, la skin arco d’osso, il trono di ossa e altro; come se non bastasse gli abbonati a Fallout Stagione 1 avranno diritti a speciali ricompense e di un punteggio S.C.O.R.E. aumentato. Insomma Bethesda non lascia assolutamente a bocca asciutta i suoi fan, nel frattempo vi lasciamo qui la nostra recensione su Lightyear.