Blaze Evercade EXP, la famiglia di console retrò si allarga

Blaze Evercade EXP è l’ultima versione di quella che, ormai, è una famiglia decisamente numerosa di retro console prodotte dalla società di sviluppo britannica Blaze Entertainment. Il primo modello è un eccezionale handheld a cartucce, con tanto di uscita TV, che presenta diverse collezioni tematiche dedicate a produttori storici, indie, per generi e anche alcune chicche, con un catalogo sempre più numeroso, con uscite periodiche con tanto di numerazione, cosa che spinge al collezionismo. Il portatile risale al 2021 e trovate il nostro speciale con tutte le informazioni sulla console nella seguente pagina. Poco tempo dopo, all’inizio del 2022 è stata rilasciata anche una speciale seconda edizione da tavolo chiamata Blaze Evercade VS con caratteristiche interessanti. La macchina permette infatti di giocare contemporaneamente sulla TV di casa a ben quattro giocatori, utilizzando dei gamepad o il portatile come controller ed inserendo le cartucce nei due diversi slot, esattamente come negli anni ottanta e novanta, mai dimenticati. Trovate la recensione della versione casalinga a questo LINK.

La filosofia Evercade, retrogaming da collezione e legale

La particolarità della famiglia Blaze Evercade è quella di avere delle collezioni legali, con delle cartucce realizzate e vendute con licenza delle software house che hanno prodotto i giochi nel passato, per i vari formati arcade, console etc, oltre che quelle indipendenti. Confezioni numerate con contenuti storici e libretti di carta fanno il resto, dando all’universo Evercade un fascino unico. Del resto da quando ha prodotto il SEGA Mega Drive Replica nell’ormai lontano 2009, come diciamo qui, la Blaze è decisamente entrata nei nostri cuori. Il catalogo software su cartucce è ormai parecchio ampio, con una collezione di oltre trecento giochi, che arrivano da compagnie di culto come Atari, Namco, Bitmap Brothers, IREM e tante altre.

Blaze Evercade EXP, l’ultima nata nella famiglia retrò

L’annuncio di una terza release farà dunque felici i collezionisti, che vogliono avere tutte le versioni, ma è anche una buona opportunità per chi non si è mi avvicinato prima al marchio, diventato in pochi anni un punto di riferimento per il New Retrogaming, ovvero la produzione di sistemi moderni per giocare con titoli classici. Ma scopriamo meglio Blaze Evercade EXP, che sarà presto disponibile sul mercato, con debutto ufficiale nella prossima stagione invernale al prezzo di 149 euro, inclusa la collezione IREM, con i preordini che partono già a settembre, ed anche una Special Edition tutta nera per i collezionisti, che include una ulteriore cartuccia dedicata ai giochi Toplan. Si tratta quindi nuovamente di una una console portatile, completamente compatibile con tutte le cartucce Evercade già commerciate che va, di fatto a sostituire il modello originale, che esce ufficialmente di produzione. Ovviamente le cartucce prodotte da ora in poi, è bene ricordarlo, saranno sempre compatibili con la prima release. Il nuovo handheld presenta un design rinnovato che include un nuovissimo schermo in HD da 4,3″ di tipo IPS, che, come sappiamo, ha una resa eccezionale, simile a quella degli schermi OLED. Il processore è il medesimo visto nella versione casalinga Evercade VS, ovvero la potente CPU da 1,5GHz con ben 4GB di RAM. Ulteriori novità sono rappresentate da un modulo wi-fi, che mancava nella prima release e si rivela veramente utile, oltre che il passaggio allo standard Mini USB di tipo C per la ricarica. Anche la porta mini-HDMI è stata riprogettata per aumentare la stabilità del segnale video. Per i veri appassionati, però, l’aggiunta più importante è il supporto alla leggendaria “Tate mode” ovvero il fatto di poter ruotare lo schermo di novanta gradi per giocare gli sparatutto a scorrimento verticale che, in sala giochi, avevano uno schermo esteso in verticalità. Anche i tasti sono stati ridisegnati, anche per utilizzare al meglio questa fantastica modalità. Non servirà più fare uno sforzo fisico disumano per ribaltare il pesantissimo Sony Trinitron da 29″ quindi, cosa che i retrogamer più estremi praticano spesso. Un nuovo arrivo nella fantastica famiglia retrò Evercade! Trovate il sito ufficiale del produttore britannico con la pagina dedicata ad Evercade EXP al seguente LINK.